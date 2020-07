Adamari Lopez reaparece y le explica a sus fanáticos el motivo de su ausencia en Un nuevo día

Desde hace unos días los fanáticos de Adamari López no dejaban de solicitar su aparición en la pantalla de Un Nuevo Día ademas de manifestar su preocupación por una posible salida del espacio. Ahora regresó la también actriz para aclarar lo sucedido.

"Como ustedes han estado preguntando tanto dónde está Adamari, por qué no está en el show, quería dejarles saber que estoy muy bien", comenzó diciendo la boricua que se ha ganado los corazones de miles de personas con su carisma, según People.

"Estas semanas nos ha tocado rotar, algunos están en el estudio y a otros nos toca estar en la casa", agregó como explicación sobre los días de ausencia en el estudio, tal como había confirmado hace unos días su esposo Toni Costa y su compañera conocida como Chiquibaby.

¡Resultados a la vista! Adamari López compartió nuevos progresos de su transformación física De a poco la conductora va esculpiendo su cuerpo soñado.

Estas son buenas noticias para sus seguidores quienes temían que corriera con la misma suerte de Héctor Sandarti y Erika Csisze, dos de sus compañeros en el matutino que fueron despedidos recientemente.

En realidad, eso detonó que a través de las redes sociales miles de televidentes amenazaran a Telemundo con dejar de observar el espacio si la artista de 49 años dejaba la planta, además de escribir cientos de mensajes pidiendo su presencia.

Adamari López desde casa - Instagram

"¡Hace mucha falta Adamari López!", "Dónde está Adamaris”, “Los televidentes queremos a Adamari en el programa”; fueron algunas de las opiniones de la audiencia dirigidas a las cuentas oficiales de Un Nuevo Día.

Esta nueva modalidad de transmitir desde su casa la ha obligado a armar un estudio desde el hogar, por lo que ha tenido que hacer unos ajustes en su vida familiar.

"Toni, mi marido, me ha ocupado la sala así que me cambié para esta esquinita y utilicé mi mesa del parchís", mostró en la misma grabación, no obstante, desde este miércoles 8 de julio Adamari López ya se reportó en el set.

