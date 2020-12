Adamari Lopez comparte un momento navideño con su hija y es criticada por su físico

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por su carisma y su belleza. Con su sonrisa y brillantes ojos verdes hipnotiza a todo aquel que la vea por lo que no es extraño que sea la consentida de la pantalla chica.

La puertorriqueña es una mujer entregada a su carrera pero sobretodo a su familia. En estos tiempos tan difíciles, Adamari ha hecho todo lo posible por mantener la alegría y el balance en casa, al tiempo que le transmite buena energía a sus fans.

Pero mientras que sus publicaciones se llenan de halagos y buenos deseos, no faltan aquellos que sólo se dedican a molestar y señalar "lo malo" que pueda tener la conductora.

Con motivo de las fiestas, la conductora compartió en su cuenta de Instagram un video haciendo galletitas navideñas junto a su hija Alaïa. Ambas se ven hermosas y felices, no sólo por estar haciendo un bocadillo delicioso de la época sino que además, dejan clara la complicidad que existe entre ambas.

El momento madre e hija se convirtió en una inspiración para muchos, quienes expresaron que querían seguir la receta de la puertorriqueña.

"Me encanta la risa de Alaïa, se ven super ricas esas galletitas". "Toda una chef, eh! y con la mejor ayudante por supuesto". "Adamari qué bueno que le inculques tan buenos valores a tu pequeña, se nota que ha tenido muy buena guía tuya y de Toni. Felices fiestas". "Qué ricas se ven las galletas y lo mejor que están juntitas disfrutando momentos de salud y armonía", fueron algunos de los comentarios que plasmaron quienes admiran a la conductora.

"Como yo soy Asesora de salud, y he ayudado a bajar de peso a cientos de personas te puedo compartir muchísimas recetas saludables". "Sin ofender pero ¿estás embarazada?". "¿Cuándo va a decir que está esperando bebé? ya subió mucho de peso". "Parece que tiene 5 meses de embarazo, no comas tanto!!!". "Estoy segura de que está embarazada, esa panza no es normal". "Adamari está como cochinita, no?".