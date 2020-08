Dejemos de denigrar y minimizar el esfuerzo de Adamari López por cuidar su figura

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por su carisma y su belleza. Sin duda, su historia y su forma de ver la vida, la han convertido en una inspiración para muchas mujeres Sorprendentemente para muchas otras es más un blanco de críticas, burlas y comentarios crueles.

Desde finales del 2019, la conductora se propuso a bajar de peso mediante un reto y desde entonces ha estado muy comprometida con llevar una dieta sana y haciendo mucho ejercicio.

Recientemente la cuenta de Un Nuevo Día compartió una imagen donde se ve a Adamari muy concentrada, sujetando unas pesas. Aunque la intención es motivar a sus fans a adoptar un estilo de vida saludable, muchos no perdieron la oportunidad de criticarla.

TAMBIÉN LEE: Adamari López rompe a llorar en pleno entrenamiento

"Tiene el metabolismo lento o la dieta no es la correcta algo esta pasando con ella, no veo cambio con tanto ejercicio que está haciendo es mi opinión porque tiene in buen entrenador", "pero que use pesas que no sean de niños", "Oye pero ella no rebaja con nada…es linda pero si que le cuesta perder kilos", "Adamari tienes que eliminar los dulces y azúcar y verás", "Pero si no deja de tragar como va bajar la papada", "Que se pegue la boca", "Que paso con la dieta de Oprah Winfrey", fueron algunos de los comentarios.