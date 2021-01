Si has estado siguiendo a todo el clan Kardashian-Jenner durante los últimos años, seguro has notado que estas chicas solo saben andar con muchos lujos, no solo en la ropa y el maquillaje que llevan sino también en su estilo de vida. Una gran prueba de esto es la opulenta cabaña en la cual todas ellas recibieron el año 2021. Y no es sino Kylie Jenner quien nos deja echar un vistazo del lugar.

Después de un año complicado, todo el clan decidió mimarse un poco -más- al decidir pasar sus festejos decembrinos en esta lujosa cabaña muy espaciosa y con una vista preciosa de las montañas nevadas en Oregon, Estados Unidos.

La habitación rosa de la hija de Kylie Jenner es el sueño de nuestra infancia Kylie dejó ver el interior de la recámara de su pequeña Stormi Webster

Así luce la lujosa cabaña en la cual Kylie Jenner recibió el año 2021

Ubicada en una extensa finca de 15 acres, la cabaña Gunbarrel de $ 6,000 por noche le ofreció a Kylie Jenner y al resto de las chicas una pequeña probada de las maravillas invernales en perfecto aislamiento en el corazón de Lakeview Ski, para evitar el riesgo de contagiarse o contagiar a los demás con toda la problemática del coronavirus.

Kris Jenner, de 65 años, abrió la invitación a todas sus hijas: Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie para que la acompañaran durante la lujosa estadía, solo unas semanas después de haber sido criticadas por viajar durante una pandemia.

En su interior, la cabaña transmite las mejores vibras navideñas con todo el decorado: chimenea, acabados en madera y piedra, muebles y tapicería roja y por supuesto, el paisaje nevado que se puede apreciar desde cada rincón del sitio. Según reseña el portal TMZ, el lugar cuenta con 17.000 metros cuadrados de espacio, en los cuales hay 17 dormitorios, 18 baños e incluso una pequeña casa de huéspedes apartada de la residencia principal.

Está equipada pensando en todas las comodidades y necesidades que tanto Kylie Jenner como el resto de sus hermanas puedan necesitar, comenzando con una pequeña oficina/sala de reuniones donde las chicas empresarias pueden atender los asuntos importantes que surjan durante sus vacaciones.

Y justo cuando hayan terminado con eso, pueden darse un refrescante chapuzón en una pequeña piscina interior que yace justo debajo del espacio de trabajo previamente mencionado.

Otro de los atractivos de la cabaña es una sala de estar en la parte superior llena de sofás rojos muy cómodos, pero lo inusual de esta habitación está en el piso de cristal que conecta directamente con la puerta de entrada frontal. Al parecer es uno de los lugares favoritos de Kylie Jenner.

También nos mostró otra habitación interesante y bastante inusual para una cabaña: una bolera. Por lo que si alguna de las chicas Kardashian-Jenner se sienten a gusto como para jugar un poco de bowling, tienen como suplir esa necesidad.

Muchas otras habitaciones como el comedor, la oficina y los dormitorios cuentan con ventanas para apreciar los hermosos paisajes que tienen a su disposición alrededor de toda la propiedad.

Incluso tienen cómo pasarla bien en la parte exterior ya que cuentan con un porche de madera y varios muebles del mismo material junto con su propio calentador/asador a base de leña, perfecto para mantenerse calientes durante el clima frío o incluso preparar algún asado para las que quieran aventurarse a una comida más rústica. También es un buen punto de partida para comenzar con las actividades de nieve, como lo hizo Kylie Jenner con su hija Stormi.

Es muy probable que este hermoso lugar sea uno de los escenarios de la temporada final de Keeping Up With The Kardashians, presentando a las chicas cómo disfrutan de sus vacaciones navideñas.

