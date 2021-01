Thalía recrea icónico look de telenovela y nos recuerda que hay que vivir "sin reservas" este 2021

Thalía siempre se ha caracterizado por ser una de las famosas mexicanas más talentosas y auténticas. Además la cantante siempre ha disfrutado de experimentar con su look por lo que no teme a las críticas ni al qué dirán.

Ahora para comenzar el año con el pie derecho, sorprendió a los fans al recrear un look al estilo de Bella Aldama, uno de sus personajes de telenovela más icónicos.

Con una blusa rosa con manga de pluma y un peinado recogido con el que dejó claro que no ha cambiado nada en 26 años desde que se estrenó Marimar. También completó el look con accesorios de perlas y una flor de plumas cerca del escote, consiguiendo un look extravagante pero elegante.

Para acompañar la fotografía y levantar los ánimos en el nuevo año, Thalía escribió un emotivo mensaje en la descripción:

"Que nadie te quite el color de tu vida. Exprésate, diviértete y sé tú sin reservas. Have fun and live your life full of color! #PinkFlamingo #MoodBellaAldama"

Thalía Instagram

Sin duda, la cantante ha sido una de las figuras más importantes del Internet por su gran estilo pero sobretodo por su buena vibra con la que siempre consigue sonrisas.

Más de este tema

Thalía con 'boyfriend jeans' y tenis da clases de estilo y comodidad para mujeres de 40

Los trucos de Thalía para lucir un atuendo oversize cómodo sin dejar de lucir elegante

La hija de Thalía llegó a sus 13 años y la cantante muestra lo mucho que ha crecido

Te recomendamos en video