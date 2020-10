La hija de Thalía llegó a sus 13 años y la cantante muestra lo mucho que ha crecido

View this post on Instagram

¡Feliz cumpleaños amor mío! ¡#sabrinasakaë te AMO tanto vida mía! ¡Hoy te conviertes en una adolescente, 13años! ¡Ya eres una teenager!!!😱😱😱 Te amo preciosa mía y quiero seguir siempre a tu lado ayudándote y acompañándote a cumplir cada uno de tus sueños mi reina. ¡Bendita seas niña de dios! Esa canción te la compuse con todo mi amor, te amo mi hija. 🥰💖👭