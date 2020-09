Ex del esposo de Thalía afirma que es "completamente controlador"

Mariah Carey y Tommy Mottola fueron esposos entre 1993 y 1997, conformando una pareja mediática que de a poco se fue apagando entre rumores de maltratos y posesividad.

En efecto, la cantante de 51 años ha ido soltando con el transcurrir de los años algunos detalles de la conflictiva relación que terminó en divorcio en 1998, dos años antes que este contrajera matrimonio con Thalía.

De acuerdo con People, una reciente entrevista con la cadena CBS con motivo de la publicación de su biografía, reveló algunos hechos que fueron desgastando su romance y que hasta ahora eran desconocidos.

Uno de ellos fue que en una ocasión le prohibió salir con el rapero Da Brat mientras grababa el tema “Always Be My Baby”, de forma casual e informal, "pero eso se convirtió en un enorme drama”, dijo la artista.

"En ese momento no me pareció gracioso. Pero en retrospectiva, ¿valía la pena?, ¿no podrías dejarme ir?”, reflexionó durante la conversación la intérprete de "Without you".

“Era como tener a un padre completamente controlador o un guardián”, agregó la también actriz de raíces irlandeses y venezolanas.

En el pasado, Carey ha hecho declaraciones similares sobre el padre de los dos hijos de Thalía. Según El País, a la revista Cosmopolitan le declaró en 2019 que “no tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa”.

“La relación con mi esposo no era una relación física. Simplemente no lo era… Esa relación me hizo quien soy. Me moldeó más allá. Aún tengo pesadillas”, dijo en otra ocasión a una revista, de acuerdo con People.

Asimismo confirmó que inició su amorío con el beisbolista Derek Jeter cuando aún era pareja del productor de Sony, a finales de los noventa.

Tommy Mottola, por su parte, no niega que entre ambos la dinámica fue tóxica. "Fue totalmente equivocada e inapropiada”, describió en su biografía durante 2013.

