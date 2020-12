Thalía con boyfriend jeans y tenis da clases de estilo y comodidad para mujeres de 40

Thalía es una de las famosas más admiradas no solo por su talento y grandes éxitos, también por su increíble físico a sus 49 años.

La cantante es un icono de la moda, pues todo lo que usa se convierte en tendencia y nunca deja de sorprendernos con su espectaculares looks.

Ya sea outfits elegantes o casuales, la celebridad sabe cómo lucir siempre con mucho estilo y hermosa para cada ocasión.

Recientemente, dejó claro que no hay edad límite para usar tenis, pues a sus 49 años llevó un outfit casual y muy cómodo con estos zapatos.

La celebridad llevó un look casual y cómodo con jeans, camiseta y tenis - Instagram @thalia

La mexicana publicó una foto en su cuenta de Instagram donde lucía unos boyfriend jeans, con una camiseta beige y unos tenis en el mismo tono.

Complementó el look con una gorra y una bolsa dorada pequeña, y el cabello lo llevó suelto, por supuesto usando una mascarilla.

"Amé este look relajado", "me encanta cuando te muestras tan sencilla y natural", "que hermosa te ves, ni pareces de 49", "pareces una jovencita que hermosa", "que look tan cómodo me encantó", "que bella como siempre mi Thali", y "siempre con tu carisma y gran estilo", fueron algunas de las reacciones en las redes.

Looks con los que Thalía ha deslumbrado en Navidad

Traje negro con caricaturas

La celebridad combinó la elegancia con frescura con este hermoso traje negro conformado por un pantalón sastre con abertura a los lados y un blazer largo.

Y fue precisamente esta pieza la que llamó la atención pues tenía algunas caricaturas infantiles como el puerco Porky de los Looney Tunes y Dumbo, y también contaba con algunas estrellas blancas, sin duda un look muy original.

Complementó el elegante look con unos tacones en tono nude y llevó el cabello recogido en un acola alta, luciendo perfecta.

Traje deportivo

También lució muy cómoda y fabulosa en un traje compuesto por pantalón deportivo y sudadera con capucha en tono beige, y una camiseta blanca.

Complementó el look con unas botas brillantes doradas, y collares grandes y largos, y su melena la llevó recogida en una cola alta con unas trenzas en el centro.

Sin duda un look deportivo muy fashion y glamuroso, que sirve para lucir fabulosas y cómodas sin importar la edad y para cualquier ocasión.

Pantalón blanco y camisa

También ha lucido muy elegante y hermosa llevando un pantalón blanco holgado, con una camisa manga larga de seda con la figura de Marilyn Monroe.

Completó el look con unos tacones blancos de plataforma con figuras de corazones de colores, y usó grandes joyas en el cuello.

Su cabello lo llevó suelto y con unas ondas perfectas, y lució un maquillaje sutil y hermoso.

Pijama de seda

También demostró que estas fechas son para estar en pijama todo el día, pero puedes seguir luciendo con mucho estilo y glamour.

Por eso lució una espectacular pijama de seda roja con estampado animal print de su colección Thalía Sodi Collection.

Aunque estaba en pijama lucía un maquillaje impecable y hermoso y el cabello lo llevaba suelto y con ondas suaves.

Suéter oversize con botas

También lució fabulosa en su casa con un suéter oversize negro como vestido y unas botas negras brillantes.

Su cabello lo llevó suelto con ondas y con el efecto arcoíris, con algunas mechones en rosa, menta y amarillo.

También lució fabulosa en casa con un suéter oversize como vestido y unas botas negras - Instagram @thalia

Más de este tema

Te recomendamos en video