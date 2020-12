El lujoso regalo navideño de Beyoncé a sus amigas las dejó boquiabiertas y ahora todas lo queremos

Si de regalos navideños memorables se trata, Beyoncé puede dar lecciones. Recientemente la cantante se ha vuelto popular en las redes sociales por el ostentoso detalle que le hizo llegar a sus amigas en los que no escatimó dinero.

Para ella la amistad es un tesoro y parece ser que hay que invertir una fortuna en conservarlo, así que la intérprete de "Crazy in love" les envió unos extravagantes collares que despertaron la envidia de muchas.

El lujoso regalo de Navidad de Beyoncé

"Cuando lo vi, se me llenaron los ojos de lágrimas porque es divertidísimo y al mismo tiempo muy sentimental”, escribió la prima de la texana, Angie Beyince, debajo de la fotografía de la prenda publicada en su Instagram.

Esta consta de la cifra 2020, para recordar lo difícil que ha sido este año y lo mucho que nos ha fortalecido los retos enfrentados, con una pandemia de por medio.

Pero no se trata de una cadena común y corriente. Está elaborada en oro y el colgante tiene incrustaciones de diamantes que le costaron miles de dólares a la estadounidense de 39 años.

El lujoso regalo de Navidad que Beyoncé compartió con sus amigas. - Instagram @angiebeyince

El detalle más original del collar es la parte central del diseño que parece imitar el gesto obsceno con el dedo corazón levantado, que representa todos los altibajos del año, explicó el portal Quién.

"Beyoncé le regaló a todas sus chicas este increíble collar personalizado. El 2020 tuvo altos y bajos, pero sobre todo ha sido raro y duro de enfrentar. Esperemos que 2021 se porte mejor con todos nosotros", agregó en la postal que suma más de 22 mil 'me gusta'.

Para que todas comiencen el año con una sonrisa y renueven su amistad, la también actriz quiso ser muy original y combinarlo con el gran estilo que la caracteriza.

La artista está tomando estos últimos meses de 2020 para descansar después de años de intenso trabajo. - Instagram @beyonce

El 2020 de Beyoncé

Pero los últimos meses en la vida de la empresaria han sido menos turbulentos y más de descanso para encontrar la energía necesaria para seguir cosechando éxitos en su carrera.

En una entrevista con British Vogue, citada en Cosmopolitan, la artista reconoció estar tomándose las cosas con calma para regresar repotenciada cuando así lo decida después de mucho tiempo plagada de compromisos.

"He aprendido que mi voz es más clara cuando estoy en reposo. He disfrutado mucho pasando tiempo con mi familia, y mi nuevo objetivo es reducir la velocidad y dejar atrás las cosas que me generan estrés", se sinceró en esa conversación.

"Lancé 'Lemonade' durante el 'Formation World Tour', di a luz a mellizos, actué en Coachella, dirigí 'Homecoming', hice otra gira mundial con Jay y luego 'Black Is King', todo seguido. Y ha sido pesado y agitado", añadió.

La artista de 39 años muestra su gran corazón en medio de la pandemia. - Instagram @beyonce

"He pasado mucho tiempo concentrándome en construir mi legado y representar mi cultura de la mejor manera que sé. Ahora, he decidido darme permiso para concentrarme en mi felicidad", expuso sobre este tiempo de merecida inactividad.

Sin embargo, esto no significa que ha estado 100% alejada de la vida pública o de lo que sucede en el mundo. A través de sus redes sociales sorprende a sus 159 millones de seguidores con sus extravanges looks, campañas publicitarias y entrevistas con los medios.

En su página web, de hecho, compartió que donará 500 mil dólares a través de su fundación BeyGood, para evitar el desalojo de 100 familias procedentes de los sectores más vulnerables de la sociedad estadounidense, reportó Telemundo.

El trámite se empezará a realizar a partir del 7 de enero y también explicó cuáles serán los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, dando muestras de su gran corazón.

Más de este tema:

Demi Lovato le muestra al mundo sus estrías y nos enseña a amarlas sin complejos

Thalía presume los atuendos en rojo más elegantes que toda mujer de 40 debe copiar para Navidad

Ángela Aguilar tiene los looks con lentejuelas perfectos para que seas la más radiante esta Navidad

Te recomendamos en video: