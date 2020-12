Demi Lovato le muestra al mundo sus estrías y nos enseña a amarlas sin complejos

Demi Lovato se ha convertido en una de las mujeres del espectáculo más inspiradoras para muchas al hablar sin tapujos de su proceso de amor propio, que si bien ahora se encuentra en un punto alto, ha tenido muchos episodios oscuros.

Sus adicciones que casi la llevan a la muerte, escándalos con exparejas y sus amigos del entretenimiento, además de la lucha contra problemas alimenticios y depresión, son algunos de esos capítulos que la fortalecieron hasta aceptarse tal cual es.

Y la confirmación de esto llegó recientemente puesto que la cantante compartió sin temor unas fotografías en traje de baño en las que se observan estrías en sus piernas, un símbolo de su alta autoestima.

Demi Lovato publica sus estrías en redes

Pese a que todas las mujeres tengan estrías, a muchas esta situación las acompleja, en la falsa búsqueda de la perfección y la comparación que especialmente han impuesto las redes sociales.

Por eso, justamente la artista de Camp Rock las utilizó como su vitrina para transmitirle a sus millones de seguidores que son naturales, normales y no hay motivo para avergonzarse.

Demi se sincera sobre sus trastornos y su cuerpo. - Instagram @ddlovato

“Antes creía de verdad que superar una enfermedad así no era posible, y que todo el mundo mentía o seguía recayendo en los viejos hábitos de puertas para adentro. Pensé que seguro seguían vomitando de vez en cuando y que era imposible que alguien aceptara realmente su celulitis”, escribió en su Instagram.

Ahora, Demi Lovato entiende que sus estrías “no van a irse a ninguna parte” y que “da igual que la sociedad piense que son buenas o malas”, agregó en el largo texto que acompañan las postales de la publicación.

Demi Lovato dio una poderosa lección. - Instagram @ddlovato

En ellas se ven específicamente sus piernas y muslos en un bañador oscuro, que fueron capturadas durante el reciente verano. Para acompañar su mensaje, las cubrió con glitter dorado.

“Que esto sirva para recordar a todo el mundo que cree que no es posible: sí lo es. Puedes hacerlo. Creo en ti. Este año ha sido muy difícil, así que no seas demasiado duro contigo mismo si recaes y céntrate en volver al buen camino”, finalizó.

La artista mostró detalles de su cuerpo en bañador. - Instagram @ddlovato

La historia de Demi Lovato y los trastornos alimenticios

Esta es solo una parte del largo recorrido que la intérprete ha tenido que caminar para estar bien consigo misma. En el pasado, la también actriz reconoció empezar a consumir drogas y alcohol a los 17 años y ya a los 19 necesitó ayuda profesional.

Tras mejorarse, recayó en la bulimia, que según sus declaraciones en el Huffington Post, empezó a notar a los 9 años cuando comía compulsivamente galletas para luego empezar a sentirse culpable.

Por esos atracones, después pasaba periodos en los que no comía absolutamente nada hasta sentirse mal. En otras oportunidades, vomitaba hasta el extremo.

Demi Lovato. - Instagram @werelovato

"Fue muy difícil, a veces vomitaba pura sangre, y me di cuenta de que si no me detenía, iba a morir", reveló la estadounidense en su documental Demi Lovato: Simply Complicated, conforme con el mismo medio.

“El trastorno alimenticio siempre estará conmigo. Es algo con lo que lucharé toda mi vida. Es más difícil y duro que abandonar las drogas y el alcohol, pero sigo en la batalla que es lo importante”, dijo.

“La comida es mi mayor reto. Me da vergüenza mirar atrás y ver quien fui”, afirmó. Demi Lovato paralelamente también sufre de trastorno bipolar.

