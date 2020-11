Demi Lovato envuelta en un escándalo al pedir a sus fans adoptar a un pavo y luego presumirlo horneado

Para concienciar sobre la protección y rescate de animales de granja, Demi Lovato visitó hace varios días un sitio especializado para su conservación, sin embargo, lo que sus fanáticos no esperaban es que más tarde aparecieran en su mesa como un platillo.

En el santuario de estas especies, la joven de 28 años aprovechó la ocasión para fotografiarse con un pavo que le sirvió al Farm Sanctuary de California para enviar un positivo mensaje antes del Día de Acción de Gracias, en el cual muchos son sacrificados.

Sin embargo, la propia intérprete de "Sorry not sorry" mostró el pasado jueves 26 de noviembre durante la festividad, un pavo horneado con el que agradeció el apoyo, algo que sus fanáticos y defensores de animales no le han perdonado.

Demi Lovato y el pavo. - Instagram @farmsanctuary

Demi Lovato y la polémica que desató un pavo

Según Publimetro, la visita de Demetria Devonne Lovato, su nombre real, al recinto ecologista del occidente de Estados Unidos se produjo a principios del mes de noviembre.

En esa ocasión, el santuario de animales de granja publicó en sus redes sociales una imagen de la cantante abrazando a un pavo en donde se invita a que las personas los adopten en vez de comérselos en la tradicional cena.

"El 99% de los 46 millones de pavos sacrificados para el Día de Acción de Gracias se crían en granjas industriales, en habitaciones sin ventanas con hasta 10 mil aves bajo un mismo techo. Esta triste realidad está muy lejos de los valores que esta festividad pretende promover", reza el mensaje de la organización.

Ella también publicó el momento en sus redes sociales. - Instagram @ddlovato

Más abajo agregan que "nuestros pavos rescatados tuvieron visitas especiales este mes. Estamos muy agradecidos por estos compasivos embajadores y por todos los que usan su plataforma para crear conciencia", refiriéndose a la ex estrella de Disney.

En la misma publicación también aparecieron Billie Eilish, el cantante Davey Havok, el comediante Steve-O, la actriz Alicia Silverstone, entre otros.

De hecho, la propia artista afirmó en su cuenta que había abrazado a un pavo al que llamó Sandy y manifestó que su experiencia durante su visita había sido positiva.

"Recientemente visité (…) el primer rescate de animales de granja en los EE.UU. Pasé el día con vacas, cabras, ovejas, cerdos, burros y pavos, quienes fueron rescatados de la crueldad. Lo más destacado de mi recorrido fue abrazar a un pavo rescatado llamado Sandy. Estos animales no solo son lindos, sino que también perdonan", escribió.

Sin embargo, el centro de la polémica se suscitó sobre Demi Lovato cuando tan solo días más tarde presumió a través de Instagram Stories un pavo horneado acompañado del texto: "estoy agradecida por todos ustedes".

Las stories de Demi Lovato. - Instagram @ddlovato

Las reacciones de sus fans

La tradición estadounidense acostumbra a servir en el centro de la mesa a un pavo entero que se reparte entre los invitados, celebrado el cuarto jueves de noviembre todos los años, por lo que Lovato hubiese pasado desapercibida de no haber sido por las fotografías previas.

Como era de esperarse, los seguidores de la famosa compositora le recriminaron en su perfil dentro de la plataforma la poca coherencia que hubo entre ambas publicaciones.

"No estoy tratando de controlar lo que come, pero ella o su equipo de relaciones públicas podrían hacer un mejor trabajo controlando las causas sociales a las que se vincula su imagen", dijo un usuario conforme con el citado medio.

"Demi Lovato me ha enviado el mensaje de adoptar un pavo para cocinarlo, estoy en shock", agregó otro de sus fans.

