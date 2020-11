Mientras la critican por su talla, Demi Lovato lució imponente en los People's Choice Awards

Dejando claras muestras de que su relación con Max Ehrich es cosa del pasado, Demi Lovato se mostró empoderada y radiante en la conducción de los People's Choice Awards llevados a cabo el pasado 15 de noviembre.

La cantante se atrevió a lucir hasta cinco outfits distintos donde demostró mucho glamour apostando por brillantes, telas metalizadas y estampados que dividieron a la opinión pública.

Demi Lovato en los People's Choice Awards

Estos premios que reconocen lo mejor en cine, televisión y música en Estados Unidos bajo el voto de la audiencia se efectuaron en Santa Mónica, California, de forma virtual pero con la presencia de algunos artistas, debido a la pandemia de Covid-19.

Ese no fue impedimento para que la intérprete de Sorry not sorry brillara sobre el escenario y no únicamente por sus elecciones de vestuario, puesto que se vio confiada y hasta bromeó sobre su ruptura con el actor.

Los looks de Demi Lovato en la noche. - Instagram @sexydirtydemix

"Estoy muy emocionado de estar aquí esta noche porque, honestamente, este año han sido los tres años más largos de mi vida. No me malinterpreten, comenzó increíble", inició su entretenido monólogo de apertura en la ceremonia.

"Actué en los Grammy y canté el himno nacional en el Super Bowl. Pero luego apareció el Covid y todo se apagó, así que hice lo que todos los demás hicieron, entré en modo cuarentena y me comprometí", agregó.

"Tampoco sabía que esto podría pasar, pero llegué al final de Instagram cuatro veces. Vi siete temporadas de Pretty Little Liars, terminé mi compromiso, luego fui a buscar extraterrestres en el desierto, así que básicamente lo mismo que todos los demás", bromeó para sorpresa de los fanáticos.

Para esa ocasión, optó por llevar un vestido brillante de escote en V bastante pronunciado y abertura en las piernas, diseñado por Elie Saab en tonos rosados, además de lucir una sorprendente melena rubia con ondas.

Demi Lovato. - Instagram @ddlovato

Previamente desfiló sobre la alfombra roja con un enterizo de mangas largas y corte palazzo en el pantalón, hecho de lentejuelas rojas por Naeem Khan. En esa oportunidad sí llevó su tono castaño natural en el cabello, el cual varió el resto de la noche.

El enterizo de Demi Lovato. - Instagram @ddlovato

En el mismo sentido, también mostró más avanzada la gala un minivestido con rayas asimétricas de diferentes colores diseñado por Halpern y más adelante, un look más glamuroso en violeta metalizado, según People en Español.

Se trató de un vestido de lúrex con drapeado en la cintura y caída de Alexandre Vauthier, que completó con accesorios de diamantes y sandalias de tacón fino.

Demi Lovato con su vestido drapeado. - Instagram @ddlovato

Por último, Demi Lovato cerró sus looks con broche de oro decantándose por el vestido más sobrio y elegante de la noche, negro y largo de gala, diseñado por Greta Constantine con un profundo escote y abertura en las piernas.

Demi Lovato con su vestido negro. - Instagram @ddlovato

Entre halagos y críticas

No obstante, la también actriz despertó fuertes comentarios entre sus detractores los cuales aseguran que Demi Lovato tiene sobrepeso y se vio "gorda", reseñó Soy Carmín.

Los mismos críticos afirman que se ha descuidado después de terminar su romance con su prometido, al que le dio el "sí quiero" el pasado 2 de agosto y transcurridos apenas dos meses, finalizaron su noviazgo.

No obstante, ella parece hacer caso omiso a esas voces puesto que a través de sus redes sociales se mostró muy satisfecha de su desempeño y apariencia, un mensaje de autoaceptación que transmite desde hace meses tras superar sus adicciones.

"Gracias a ustedes por verlo y a mi equipo de belleza por hacerlo genial", escribió en su cuenta de Instagram finalizado el evento.

Más de este tema:

Demi Lovato nos enseña a amarnos, ser fuertes, y dejar atrás a quien nos hace daño

Demi Lovato estrenó una nueva canción apropiada para su situación de ruptura

Demi Lovato muestra en bodysuit la transformación que experimentó su cuerpo desde que dejó atrás los complejos

Te recomendamos en video: