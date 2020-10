Demi Lovato estrenó una nueva canción apropiada para su situación de ruptura

Demi Lovato se ha mantenido casi completamente en silencio a raíz de su separación cada vez problemática de Max Ehrich, pero sorpresa: acaba de publicar en Instagram lo que parece ser una canción de ruptura en toda regla llamada "Still Have Me".

La cantante no la ha denominado propiamente de esa manera pero la letra de su nueva canción lo dice todo: "Se siente como si alguien me hubiera robado toda la luz que tenía" y "Todo a mi alrededor se hizo añicos, todos los altos ahora son bajos. Pero eso no importa porque prefiero estar sola".

Incluso sus fans hicieron alusión a la ruptura pero de manera positiva, llenando la sección de comentarios con elogios y palabras de ánimo para Demi Lovato.

Demi Lovato nos enseña a amarnos, ser fuertes, y dejar atrás a quien nos hace daño La cantante no quiere saber nada de su ex novio y se encuentra tranquila y feliz

"Esta letra es increíblemente vibrante", escribió uno de sus seguidores. "Este mensaje era lo que necesitábamos para soportar el 2020" comentó otro usuario. Hasta la cuenta oficial de MTV y iHeart Radio elogiaron la canción.

La separación de Demi Lovato y Max Ehrich se ha vuelto muy complicada en los últimos días, principalmente porque el ex prometido de la cantante no deja de ventilar los "trapos sucios" en Instagram, llegando a afirmar que escuchó sobre la ruptura en los periódicos, según reseña la revista Cosmopolitan.

Te recomendamos en video