Demi Lovato nos enseña a amarnos, ser fuertes, y dejar atrás a quien nos hace daño

🚨 E!News: Por dentro do noivado falho de Demi Lovato e Max Ehrich e porque "ela não confiava nele" De acordo com uma fonte, o noivado "começou a piorar" poucas semanas antes de seu noivo viajar para Atlanta para filmar um novo projeto: "Eles estavam discutindo muito e Demi não queria que ele fosse sem ela". "Em meados de setembro que a estrela [Demi] viajou para Atlanta para ficar perto dele enquanto trabalhava, mas a fonte diz: "Houve muita tensão e Demi o deixou para limpar a cabeça". Além das discussões, a fonte diz que a cantora percebeu que "ela não sabia quem Max realmente era e não achava que ele tinha boas intenções. Haviam muitos sinais de alerta que ela estava ignorando e tentando fechar os olhos". Uma segunda fonte acrescentou que "ela não confiava nele, achava que ele é superficial e começou a sentir que ele a pediu em noivado apenas para ganhar atenção". Max a pediu em noivado apenas quatro meses depois que o relacionamento começou, em março. "As dúvidas de Demi foram intensificadas pelas preocupações de sua mãe e de amigos próximos que começaram a alertar sobre Max. Eles acreditavam que era "melhor" para Demi terminar seu relacionamento com o ator "mais cedo ou mais tarde". E embora haja dúvidas sobre a sinceridade dos sentimentos de Max, a fonte diz que não há dúvida de que Demi "realmente o amava e queria que funcionasse". No entanto, ela pediu a seu ex para tirar seus pertences de sua casa, que eles começaram a compartilhar no início do namoro. A segunda fonte confirmou que durante o término, Demi voltou para Los Angeles onde está recebendo apoio de sua família em sua volta. #demilovato #maxehrich