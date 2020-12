Así calló Demi Lovato a quienes la critican por su radical cambio de look

Demi Lovato sin duda posee una de las voces más poderosas del entretenimiento. Sus canciones son un reflejo de las duras batallas que ha tenido que librar a lo largo de los años y que hoy la han convertido en una inspiración para muchos.

A pesar de que en sus redes sociales los fans tienden a llenarla de halagos y buenos deseos, no falta quienes sólo se dedican a criticar y cuestionar sus decisiones.

Hace unos meses Demi anunció su compromiso con Max Ehrich sin embargo la relación llegó a su fin semanas después. La cantante sorprendió con un radical cambio de look y por supuesto, todos asumieron que se trató por la ruptura. Han pasado semanas desde que Demi cortó su cabello y lo decoloró pero las redes sociales siguen haciendo comentarios crueles. Ahora, la cantante decidió callar a todos con una poderosa explicación.

Durante una transmisión del podcast Kesha and the Creepers Lovato finalmente explicó qué inspiró su nueva apariencia dramática, asegurando que se trata de algo "espiritual y emocional", nada que ver con lo que todos piensan.

“Para mí, fue como algo espiritual y emocional en lugar de, 'Oh, necesito una nueva apariencia' o lo que sea. Me he estado recogiendo el pelo en una cola de caballo durante tanto tiempo, y hay otras razones por las que hablaré más tarde. Me he estado recogiendo el pelo durante tanto tiempo, estaba justo encima. Finalmente, me siento más como yo".