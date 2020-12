Shakira posa en un suéter rosa y revela el mejor color para las mujeres apiñonadas

La cantante Shakira regresó a las redes sociales durante los últimos días del año para apoyar una buena causa y dar lecciones de estilo que puedes aplicar para tu look de Año Nuevo. La intérprete de 'Girl like me' ha querido cerrar el 2020 con un look relajado y femenino que además es perfecto para las chicas de piel apiñonada, se trata de un suéter color palo de rosa con detalles en color rojo, el cual combinó con un maquillaje natural en tonos rosados.

Shakira revela el mejor color para las chicas de piel apiñonada

El motivo de su publicación en redes sociales fue la celebración de un nuevo proyecto muy cercano a su corazón. Se trató de la presentación de un tierno muñeco diseñado por una buena causa. El Baby Pelón llamado Corina fue creado para festejar los 10 años de la fundación Juegaterapia, dedicada a apoyar a niños que padecen cáncer.

La colombiana compartió una fotografía sosteniendo en sus manos a la muñequita y reveló que el dinero recaudado por las ventas del juguete se destinará a construir jardines de infancia en los hospitales donde se atiende a los niños.

De esta manera además de inspirar a sus seguidores con su buen gusto al momento de vestir, demostró lo comprometida que está con las causas sociales como el apoyo a los niños que padecen enfermedades.

De acuerdo con Juegaterapia, los Baby Pelones fueron creados para llenar de cariño el corazón de quien los compra, además de que cuentan con un rico olor a vainilla. Todos están inspirados en los pequeños pacientes a los que se atiende y además de tener diferentes expresiones en su rostro y colores de piel distintas, todos cuentan con un pañuelo en su cabeza para que los niños que pasan por el tratamiento de quimioterapia puedan sentirse acompañados.

El suéter de Shakira se ha convertido en su favorito de los últimos días, ya que también lo usó para la grabación de un video muy especial que también apoyaba a una buena causa. En el clip publicado en redes sociales, la famosa pregunta a sus seguidores si les gustaría ir por tapas junto a ella y su esposo en Barcelona. Esto será una posibilidad para el ganador de la rifa que se realizará para apoyar a su fundación Pies Descalzos la cual brinda educación a niños en situación de pobreza.

Para este video, Shakira combinó su suéter con un pants rojo con detalles blancos que le permitió estar cómoda sin perder el estilo frente a las cámaras. Su maquillaje natural y su cabello rizado suelto, le dieron el toque libre que la caracteriza y que ha conquistado a sus fans desde hace varios años.

Este ha sido un año con varios éxitos para la famosa a pesar de la pandemia, ya que además de participar en el medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer Lopez pudo aprovechar su tiempo de cuarentena al realizar un curso de filosofía de forma virtual y aprendió a andar en patineta junto a sus hijos.

