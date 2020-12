"No te creerán, porque eres un hombre": la frase que ha llenado los videos de Amber Heard

Los nuevos proyectos de ambos

Tanto Amber Heard como Johnny Depp parecen querer seguir avanzando en sus vidas, lejos de los escándalos de su pasado matrimonio. Sin embargo, este lapso de tranquilidad poco les durará, puesto que en 2021 continuarán con los pleitos legales que se han alargado.

El actor estadounidense demandó a su ex esposa por difamación, y su juicio comenzará el siguiente año. Aún así, ambos han intentado continuar con sus proyectos laborales, él con un documental llamado Crock of Gold; ella con sus contratos aún firmados para nuevas películas o series.

THE STAND - Instagram @amberheard

Depp perdió su demanda contra The Sun, y pareciera que todo podría comenzar a brillar para Amber Heard al demostrar que ella no mintió. No obstante, aunque la batalla legal la ganó ella, el público está muy molesto por la falta de consecuencias que ha recibido la actriz, y no creen en el veredicto.

La cacería a Amber Heard

Desde que salieron las grabaciones en donde Amber confesaba sí había golpeado a Johnny Depp, el público no ha perdonado que ella haya sido perdonada, y él esté afrontando solo las consecuencias.

Esto porque el famoso perdió contratos con industrias como Disney o Warner Bros; mientras que Heard continúa con proyectos muy grandes en puerta, como Aquaman (una de las películas más taquilleras del 2018). Esta disparidad ha llevado a los fans del actor a acosar las redes sociales tanto de las empresas que lo despidieron, como las de la propia actriz, quien ha tenido que cerrar sus comentarios por los continuos insultos que recibe.

Amber Heard tuvo que limitar sus comentarios en Instagram. - Instagram @amberheard

Otro de los grandes proyectos que tiene en muerta, es The Stand, una mini serie que se lanzó este mes. No obstante, en todos los videos en donde se promocionan los proyectos de la joven son atacados por la audiencia, quienes piden justicia. Esto mismo ha llevado que la petición en change.org de sacarla de Aquaman ya lleve alrededor de 2 millones de firmas.

El boicot al nuevo video de la actriz

De igual manera, en una reciente entrevista que concedió a Access sobre "Adaptarse y sobrevivir", fue rechazada fuertemente por el público. Llegando a más de 314,049 de no me gusta, y varios comentarios en donde se expresan su desagrado por el éxito que no se ha visto opacado de la actriz.

Comentarios en Amber Heard"s 2020 Takeaway: "Adapt & Survive" - Captura de pantalla

Asimismo, en la sección de comentarios se repite una y otra vez lo siguiente:

“They won’t believe you, because you are a man.” She is NOT a victim. ("No te creerán, porque eres un hombre. Ella no es una víctima")

Las grabaciones que se filtraron en el pasado

Recordemos, que meses atrás salieron grabaciones de la terapia y llamadas en donde se reveló Amber cometió agresiones; así como la tóxica relación que ambos llevaban.

“No te di un puñetazo, te golpeé. Lo siento por golpearte así, pero no te pegué un puñetazo, no te noqueé. Te golpeé. No fue cuál fue el real movimiento de mi mano, pero estás bien, no te herí, no te pegué un puñetazo”, fue uno de los fragmentos más polémicos que han recorrido los medios.

Sin embargo, del que todos están hablando es del siguiente: "Diles que tú, un hombre, eres víctima de violencia doméstica y a ver cuántos te apoyan".

Esta frase la han usado en todos los videos en donde aparece Amber Heard. Desde entrevistas viejas que ha tenido, hasta sus nuevos proyectos que no han podido brillar gracias a la polémica mencionada.

