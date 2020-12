El nuevo proyecto de Johnny Depp calla a quienes creen su carrera ya se hundió

Mucho se ha hablado de Johnny Depp en los últimos años, y no de forma positiva. Comenzó siendo uno de los actores favoritos de Hollywood dejando a su paso entrañables e icónicos personajes a su paso.

Con su particular estilo parecía ser todo un pirata contemporáneo, amado por sus fans y por los directores con los que trabajaba. Sin embargo, todo cambió cuando decidió divorciarse para comenzar una relación con la joven Amber Heard.

Se divorciaron año y medio después de haberse casado tras escándalos de maltrato por parte de él. En una demanda, la actriz ganó "hundiendo" la carrera de Johnny Depp, y el dinero obtenido lo donó a la caridad convirtiéndose en la imagen del movimiento de las mujeres por un par de años.

Mientras tanto, el actor se le veía deteriorado y en muy mal estado. Poco a poco, decidió luchar por limpiar su nombre demandando al periódico inglés "The Sun" por llamarlo "golpeador de esposas". Asimismo, en el 2021 comenzará demandando a su ex esposa por difamación.

Jonny Depp fue acusado de golpear a su ex esposa Amber Heard. - Agencias

Este primer juicio lo perdió y le fue negada la apelación. Y aunque los fans y amigos de Hollywood del actor no han dudado en defenderlo, algunas empresas han preferido deslindarse de él, como lo son Disney o Warner Bros.

Esta última ha sido la que más controversia ha causado por quitarle el papel de Fantastic Beasts y conservar el personaje de Amber Heard en Aquaman.

Al parecer, Johnny Depp ha decidido alejarse por un momento de las malas noticias y darle un giro a su carrera. A través de su Instagram decidió mostrar un nuevo proyecto que lo tiene entusiasmado,

Se trata del nuevo documental Crock of Gold. Se tratará la vida y obra del líder de la banda irlandesa The Poghes, Shane MacGowan. El documental está dirigido por el director británico Julien Temple y es producido por Johnny Depp.

"Crock of Gold" estará en los cines de EE. UU, y Canadá el 1 de diciembre para un evento especial de una sola noche. Los cines UK & Éire seguirán a partir del 4 de diciembre y Australia a partir del 17 de diciembre.", anunció el famoso a través de sus redes.

‘Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowan’ - Instagram @johnnydepp