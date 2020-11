El director que sigue interesado en trabajar con Johnny Depp sin importar qué

Tras ser acusado de violencia doméstica por Amber Heard, Johnny Depp ha tenido que enfrentar una serie de juicios para probar su inocencia. La situación ha escalado a tal grado de perder importantes oportunidades en la industria así como su expulsión de la producción de Animales Fantásticos 3, donde interpretaría una vez más a Gellert Grinwald.

En días recientes, el actor perdió una demanda contra el diario británico The Sun que lo describió como "maltratador de esposas" sin tener evidencia de ello. A pesar de que este pidió una apelación, le fue negada.

Ahora será Mads Mikkelsen quien asuma el papel que ha dejado Depp. El actor de origen danés ha ganado gran popularidad por el papel de Hannibal Lecter en la serie televisiva Hannibal. Ahora estará encargado de dar vida a uno de los magos oscuros más peligrosos de todos los tiempos, solo superado por Lord Voldemort.

Tras su salida de "Fantastic Beast", Johnny Depp expresó su gratitud a sus fans por su apoyo y fidelidad diciendo que se sintió conmovido por los mensajes, muestras de amor y preocupación por la situación a la que se enfrenta.

A pesar de que tanto Heard como Depp están envueltos en el escándalo, la actriz continuará en la secuela de Aquaman, es decir que no hubo consecuencia alguna para ella.

Esto por supuesto hizo enfurecer a los fans, quienes alegan que Heard también debería dejar el rodaje.

A través de una petición en Charge.org titulada "Eliminar a Amber Heard de Aquaman 2", los fans están exigiendo que Heard sufra las mismas consecuencias que el actor para que sea justo.

Depp sigue siendo considerado uno de los mejores actores de Hollywood y ha tenido el apoyo de muchos de sus colegas como Sia, Winona Ryder, Javier Bardem, Vanessa Paradis, entre otros.

Ahora, es el director Tim Burton quien ha salido a su rescate.

Según el portal We Got This Covered, se rumorea que Johnny Depp ha estado en conversaciones con Burton sobre un posible papel en su próximo proyecto The Addams Family.

Esto es algo que los fanáticos han querido ver desde que se reveló que Tim Burton haría la versión live action para televisión de la extravagante familia Addams para Netflix. Desde el principio, los fanáticos imaginaron a Depp en el papel de Gomez (Homero Addams en la versión para Latinoamérica)

Los fans incluso hicieron imágenes editadas del actor como dicho personaje.

Tim Burton básicamente ha estado tocando muchos de los temas de La familia Addams durante toda su carrera así que es una gran noticia que por fin haga un proyecto en concreto sobre ésta.

Sin embargo, podría haber un problema al tratar de conseguir a Johnny Depp pues las batallas legales entre este y Amber Heard seguirán.

Desde hace mucho tiempo, Depp ha sido el protagonista por excelencia en las cintas de Tim Burton.

A finales de los ochenta, Johnny Depp era un ídolo adolescente reacio que anhelaba liberarse de la etiqueta de chico bueno que Hollywood trató de ponerle mientras que Tim Burton era un director joven que, gracias a su trabajo en Pee Wee's Big Adventure, Beetlejuice y Batman, se convirtió en uno de los más codiciados del momento.

La asociación y amistad entre ambos comenzó cuando el director lo eligió para dar vida a Edward Scissorhands en 1990, lo que además le dio a Depp un gran reconocimiento internacional.

Desde entonces, el extravagante dúo ha creado un total de ocho películas juntas, todas singularmente extrañas y maravillosas. Desde historias clásicas, hasta musicales y animaciones, ambos han demostrado ser un gran equipo. Algunas de las cintas en las que han trabajado son: Dark Shadows (2012), Alice In Wonderland (2010), Charlie And The Chocolate Factory (2005), Sleepy Hollow (1999), Corpse Bride (2005), Sweeney Todd (2007) y Ed Wood (1994).

