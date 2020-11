Juez rechazó apelación de Johnny Depp sobre su demanda contra el diario The Sun

El juez que desestimó la demanda por difamación que Johnny Depp hizo contra el diario británico The Sun también rechazó este miércoles solicitud la apelación del actor estadounidense

No obstante, el intérprete de “Piratas del Caribe” tiene la posibilidad de volver a apelar a una corte superior. Esta podrá introducirla desde esta fecha hasta el 7 de diciembre.

“Negué al demandante la autorización de apelar… No considero que los motivos de apelación invocados tengan una perspectiva de éxito razonable. Y no hay ninguna otra razón imperiosa por la que la demanda debiera ser acordada”, dijo el juez, Andrew Nicol.

Johnny Depp tomó la arriesgada medida de demandar por difamación a News Group Newspapers (NGN). Esta es la empresa editora del diario británico The Sun, luego de que el diario británico lo acusara de golpear a su ex esposa Amber Heard.

El proceso, que se llevó a cabo ante la Alta Corte de Londres, tuvo su origen en un titular de abril de 2018. Entonces, The Sun se preguntaba cómo la escritora J.K. Rowling podría aceptar a este “golpeador de esposas” en la película “Animales fantásticos”.

Jonny Depp fue acusado de golpear a su ex esposa Amber Heard. - Agencias

Corte: “Las agresiones fueron probadas”

Luego de semanas de proceso, en el cual se revelaron datos desconocidos de la vida privada del Johnny Depp de 57 años, así como de su ex esposa, la Alta Corte de Londres desestimó la demanda de Depp.

La Corte consideró que los calificativos del diario The Sun eran “verdaderos sustancialmente”. Esto debido a que “la mayor parte de las presuntas agresiones fueron probadas”.

Como si lo anterior fuera poco, se debe recorda Johnny Depp también tiene que pagar un costo legal inicial de £ 628,000 al propietario de The Sun.

Johnny Depp - Agencias

Una buena noticia en medio de todo

Este no ha sido un año precisamente bueno para Johnny Depp. Pero, en medio de toda la polémica en la que se ha visto envuelto, el actor no pierde el humor.

Luego de perder su papel de Gellart Grindewald, el primero de una serie de golpes a su carrera cinematográfica, así como de denegarse su apelación a su denuncia contra el tabloide británico, el actor apareció en una fotografía sonriente tras las rejas y posando vestido de caribeño capitán Sparrow con una rana dorada en la mano, desde las Bahamas.

Johnny Depp se fotografío sonriente tras las rejas y posando vestido de caribeño capitán Sparrow con una rana dorada en la mano. - Agencias

La rana en cuestión es el galardón que le entregó a Johnny Depp el festival virtual polaco de Camerimage. Esto por su "sensibilidad visual única", y con el que se retrató tras las rejas, al propio estilo prisionero.

La siempre controvertida estrella de Hollywood hizo pública una carta de agradecimiento a la organización del festival y también expresó su gratitud a algunos de los cineastas con los que ha trabajado a lo largo de sus 36 años de carrera.

"Siempre he sido alguien que no necesita saber lo que viene a continuación. Que quiere capturar esos momentos no ensayados, esos momentos de hermosos errores, esos mismos momentos que hacen que el cine y la vida sean mágicos. Me siento honrado y humilde. Sinceramente, Johnny Depp", escribe en su misiva.

Emotiva carta de Johnny Depp. - Agencias

A pesar del cariño de los televidentes, muchos de los cuales han protestado contra los reveses en los que se ha señalado al actor, Depp no ha tenido un año fácil. Su comportamiento agresivo contra su ex esposa y su falta de disciplina en el trabajo na hecho que la vida de la estrella de Hollywood ha dado un vuelco sorprendente.

