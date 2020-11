Johnny Depp sorprende con su transformación después del juicio que enfrenta

El actor Johnny Depp, se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su carrera y su vida personal, ya que después de haber perdido la demanda en contra de una publicación por acusaciones de violencia familiar, Warner Brothers le pidió que renunciara a su papel en la saga Fantastic Beast, desatando rumores sobre el final de su carrera en Hollywood. La presión por la batalla legal en contra de su ex esposa y los golpes que ha sufrido su carrera parecen haber afectado al actor, quien recientemente apareció luciendo muy diferente a como se veía hace algunos años.

Johnny Depp reaparece completamente transformado

El actor de 'Piratas del Caribe' reapareció ante los medios durante el Festival de Cine de EnergaCamerimage para recibir el premio al 'Actor con sensibilidad visual única'. Esta fue una ocasión especial, ya que la nueva película que protagonizó 'Minamata' sería la que cierre el evento.

El actor se conectó virtualmente con el festival debido a la pandemia y agradeció al evento así como a los cineastas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera y declaró que siempre ha sido una persona que disfruta no saber qué pasará después, pues cree que esos son los momentos que hacen al cine y a la vida mágicos.

Una de las cosas que más llamó la atención, fue el cambio de apariencia del actor, quien se mostró con una complexión delgada, cabello largo y decolorado, barba corta y un estilo relajado de camisa abierta y pañuelo en la cabeza. Este cambio corresponde al papel que tuvo que interpretar para la cinta 'Minamata'.

Minamata, es la nueva cinta de Johnny Depp en la cual interpreta al fotógrafo de guerra Eugene Smith, quien estuvo viviendo en Japón en 1970 para documentar los terrores provocados por el envenenamiento por mercurio en los pueblos de la costa.

Esta película, está basada en los hechos reales que dieron origen a la enfermedad de Minamata, un síndrome neurológico con consecuencias graves y permanentes provocadas por envenenamiento por mercurio. Algunos de los síntomas de la enfermedad, incluyen deterioro de la vista y el oído, debilidad, parálisis e incluso muerte.

La cinta recientemente reveló su primer trailer, en el cual podemos ver a Johnny Depp completamente transformado en Eugene, para lo cual tuvo que pasar por horas de maquillaje, así como dejar crecer su cabello y barba para lucir completamente diferente.

De acuerdo con información de We got this covered, Netflix podría emplear al protagonista de 'Piratas del Caribe' en nuevas producciones que incluyen películas y series. De esta manera la plataforma regresaría al actor a la industria lejos de Hollywood y le permitiría continuar trabajando.

