Así es como Netflix podría salvar la carrera de Johnny Depp

El actor Johnny Depp, se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su carrera y su vida personal, ya que después de haber perdido la demanda en contra de una publicación por acusaciones de violencia familiar, Warner Brothers le pidió que renunciara a su papel en la saga Fantastic Beast. Sin embargo reportes recientes indican que Netflix podría salvar la carrera del famoso.

Johnny Depp podría volver a salir en películas gracias a Netflix

De acuerdo con información de We got this covered, Netflix podría emplear al protagonista de 'Piratas del Caribe' en nuevas producciones que incluyen películas y series. De esta manera la plataforma regresaría al actor a la industria lejos de Hollywood y le permitiría continuar trabajando.

Este rumor surge después de que Johnny haya pasado varios años en el centro de la polémica debido a la batalla legal en contra de su ex esposa Amber Heard y sería el salvavidas que el actor necesitaba para mantener a flote su carrera.

Netflix, ya ha conseguido firmar contratos para varios proyectos con algunos de los creativos más exitosos de la industria del entretenimiento, como Adam Sandler, Eddie Murphy y Ryan Murphy. Actualmente, el portal cuenta con más de 190 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que no es sorpresa que varias estrellas elijan a la plataforma para relanzar su carrera.

Por su parte Warner Brothers confirmó la salida de Johnny Depp y anunció que volverá a hacer audiciones para el rol de Gellert Grindelwald para la tercera entrega, razón por la cual la película también retrasará su estreno de noviembre de 2021 para el verano de 2022.

Tras su salida de 'Fantastic Beast', Johnny Depp expresó su gratitud a sus fans por su apoyo y fidelidad diciendo que se sintió conmovido por los mensajes, muestras de amor y preocupación por la situación a la que se enfrenta. Al mismo tiempo afirmó que continuará luchando en contra del fallo de la corte, ya que mantiene que las acusaciones son falsas y terminó diciendo que su vida y su carrera no serán definidas por este momento.

Cabe resaltar que la participación de Johnny Depp en la saga 'Fantastic Beasts' fue controversial desde un inicio, ya que al anunciarse como el antagonista, el actor había sido acusado por la actriz Amber Heard de violencia durante su matrimonio. En ese momento, varios fans del mundo mágico exigieron su salida, sin embargo la autora J.K.Rowling y Warner Bros, defendieron su decisión y mostraron públicamente su apoyo al actor.

