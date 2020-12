La hija de Johnny Depp comparte foto de su infancia mostrando es el clon de su madre

Johnny Depp tiene dos hijos, Jack y Lily-Rose. Su hija mayor tiene 21 años, y ya ha labrado gran éxito en su carrera, mientras que el menor se ha mantenido alejado de las cámaras.

Con 4.2 millones de seguidores en Instagram, y una gran lista de éxitos, Lily Rose Depp ha tenido una gran presencia en el mundo del modelaje, y el cine independiente.

Johnny Depp ha repetido en varias ocasiones lo orgulloso que se siente de su pequeña, quien se ha abierto camino por sí sola. Poco a poco se está convirtiendo en un ícono en el mundo de la moda, sin embargo, no ha podido negar el parentesco con ambos padres.

Mantiene una relación muy fuerte con su madre, Vanessa Paradis, y no duda en presumirla en redes sociales en todo momento. Vanessa es una cantante y actriz del cine francés que ha dejado huella en el mundo del entretenimiento. Mantuvo una relación de 14 años con Johnny, y ahora llevan una relación cordial, hasta el punto que la famosa lo defendió durante el juicio con Amber Heard.

El parecido entre Vanessa y Lily-Rose es impresionante. La joven heredó los mismos rasgos de su madre pareciendo una fotocopia de ella, y el amor por el cine independiente también ha sido inculcado por ella.

Recientemente, fue el cumpleaños de su madre y la joven no dudó en presumirla como la increíble actriz que es. Vanessa Paradis cumplió 48 años el 22 de diciembre, y su hija compartió una foto de antaño.

Asimismo, mostró una foto de su niñez en donde se ve a una Vanessa muy joven sosteniéndola.

Por supuesto, en los comentarios los seguidores de Lily-Rose no dudaron en resaltar el increíble parecido entre ambas. Muchos aseguran que parecen "gemelas", "hermanas" o son como "dos gotas de agua". Ambas hermosas, talentosas, y de un corazón enorme.

Normalmente, la joven actriz usa sus redes sociales para dar voz a quienes no tienen una plataforma con tantos seguidores como la de ella y requieren de la atención. Son varias causas sociales las que ha apoyado e incitado a sus seguidores a hacer lo mismo. De esta forma ha mostrado la importancia que tienen los derechos humanos y cómo podemos contribuir.

En cuanto a su padre, Lily-Rose solamente ha hecho un comentario con respecto a las acusaciones que el actor estadounidense ha recibido por parte de su ex esposa Amber Heard. Cuando comenzaron a señalar a su padre, ella subió una foto con él hace dos años y escribió:

Por su parte, en el 2018 TMZ filtró una carta de Vanessa en donde defendía a su ex esposo.

«Johnny Depp es el padre de mis dos hijos; es un hombre sensible, cariñoso y querido, y creo desde del fondo de mi corazón que las últimas alegaciones contra él son indignantes. En todo el tiempo que llevo conociendo a Johnny jamás ha abusado físicamente de mí; el hombre con el que he vivido 14 maravillosos años de mi vida no es así”, escribió.