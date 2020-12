La poderosa amistad entre Johnny Depp y Robert Downey Jr. que ha trascendido

Johnny Depp y Robert Downey Jr.

Las amistades en Hollywood en ocasiones parecen ser demasiado pasajeras y no muy estables. Muchas veces vemos cómo son grandes amigos cuando tienen un proyecto en pie, pero poco después se dispersan esos lazos que un día los fans disfrutaron.

Sin embargo, Robert Downey Jr. es de aquellos que parecen ser fieles a las personas que aprecia. Por ejemplo, a pesar de que su personaje en el mundo de Marvel ha concluido, él continúa manteniendo el cariño a todos sus compañeros.

No pierde la oportunidad de presumir a sus amigos, de recordar con añoranza los momentos con ellos, o apoyarlos cuando necesitan.

Una amistad –no tan conocida– pero igual de fuerte es la que tiene con Johnny Depp. Sólo basta buscar fotos de ellos juntos en internet para entender que su relación comenzó desde su juventud y se ha mantenido.

Con todo lo sucedido con Johnny Depp, Robert ha decidido tenderle la mano. No solamente es de los pocos famosos que se atreven a apoyarlo en redes sociales; desde sus comunicados hasta sus nuevos proyectos. También existe el rumor que Depp le pidió su ayuda, y éste aceptó encantado.

La ayuda de Robert Downey Jr.

Recordemos que la vida de Robert Downey Jr. no siempre ha sido lo que vemos hoy en día. Actualmente parece uno de los actores más estables del medio artístico; con un matrimonio de muchos años y una carrera bien consolidada.

Sin embargo, antes de que Stan Lee lo reclutara para convertirse en el legendario Iron Man que hoy conocemos, su vida era muy diferente. Había perdido la fe de muchos directores de Hollywood por su problema con las adicciones.

Por mucho tiempo, el actor tuvo una muy mala reputación; estuvo en rehabilitación, libertad condicional, y pocos querían trabajar con él. Poco a poco –a pesar de la falta de confianza en él– siguió trabajando en su recuperación. 11 años han pasado desde que Marvel le dio la oportunidad que cambió por completo su vida, y él siempre ha sido muy agradecido con esto.

Se cree que por esto entiende más que nadie la situación que su amigo está atravesando. De acuerdo con We Got This Covered, Depp le pidió ayuda para conseguir trabajo en un medio que parece le dio la espalda.

El portal asegura que Robert le dará un protagónico en 'Sherlock Holmes 3', una de las sagas más taquilleras de Hollywood. La oportunidad no sería solamente un cameo o un personaje sin importancia, se cree que puede ser el nuevo enemigo o un aliado del detective que tanto amamos.

Escándalos de Johnny Depp

Mucho se ha hablado de Johnny Depp en los últimos años, y no de forma positiva. Comenzó siendo uno de los actores favoritos de Hollywood dejando a su paso entrañables e icónicos personajes.

Con su particular estilo parecía ser todo un pirata contemporáneo, amado por sus fans y por los directores con los que trabajaba. Sin embargo, todo cambió cuando decidió divorciarse para comenzar una relación con la joven Amber Heard.

Se separaron año y medio después de haberse casado. En una demanda, la actriz ganó "hundiendo" la carrera de Johnny Depp al acusarlo de maltrato, y el dinero obtenido lo donó a la caridad convirtiéndose en la imagen del movimiento de las mujeres por un par de años.

Mientras tanto, el actor se le veía deteriorado y en muy mal estado. Poco a poco, decidió luchar por limpiar su nombre demandando al periódico inglés "The Sun" por llamarlo "golpeador de esposas". Asimismo, en el 2021 comenzará demandando a su ex esposa por difamación.

Este primer juicio lo perdió y le fue negada la apelación. Y aunque los fans y amigos de Hollywood del actor no han dudado en defenderlo, algunas empresas han preferido deslindarse de él, como lo son Disney o Warner Bros.

Esta última ha sido la que más controversia ha causado por quitarle el papel de Fantastic Beasts y conservar el personaje de Amber Heard en Aquaman.

