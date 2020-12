JLo cambia su cabello a color arcoiris y luce irreconocible

JLo sorprendió a sus seguidores con un regalo de Navidad, se trata del adelanto de su nuevo video musical del tema 'In the morning', el cual se estrenará después de año nuevo y está repleto de increíbles sorpresas, como por ejemplo un nuevo cambio de look con el que Jennifer Lopez lució irreconocible.

JLo revela un nuevo cambio de look y sorprende a sus fans

A través de su cuenta de Instagram la famosa reveló un breve adelanto de lo que podremos ver en su video clip, el cual parece estar inspirado en una fantasía llena de ángeles, templos y un bosque encantado. Para dar vida a las criaturas que habitan en su mundo, JLo se sometió a varios cambios de look. El primero de ellos que ha sido revelado es de cabello extra largo y lacio color blanco, el cual combina con un vestido largo del mismo color.

JLo se sometió a varios cambios de look. El primero de ellos que ha sido revelado es de cabello extra largo y lacio color blanco, el cual combina con un vestido largo del mismo color. - Instagram

Sin embargo el más impactante fue el de su melena multicolor, look con el que se despide de los colores castaños clásicos para dar paso a una mezcla de tonos lila, rosa y plata, el cual combinó con un maquillaje de sombras moradas y labios nude, así como un traje de tela metálica que le daba una apariencia futurista.

Sin embargo el más impactante fue el de su melena multicolor, look con el que se despide de los colores castaños clásicos para dar paso a una mezcla de tonos lila, rosa y plata. - Instagram

No pasó mucho tiempo para que sus fans comenzaran a comentar sobre su increíble cambio y lo mucho que esperaban el estreno de 'In the morning', ya que además de sus increíbles atuendos, la famosa reveló una escena en la que aparecía desnuda, usando solo un par de alas de ángel.

No pasó mucho tiempo para que sus fans comenzaran a comentar sobre su increíble cambio y lo mucho que esperaban el estreno de "In the morning". - Instagram

De esta manera Jennifer Lopez planea cerrar el año de la mejor manera, ya que a pesar de la pandemia, la cantante pudo realizar varias presentaciones virtuales. Después de algunos meses de relajación junto a su familia en su mansión de Miami, la cantante regresó de su descanso y lanzó su línea de cosméticos JLo Beauty, celebró el cumpleaños de su madre y estrenó nuevos temas musicales.

De esta manera Jennifer Lopez planea cerrar el año de la mejor manera, ya que a pesar de la pandemia, la cantante pudo realizar varias presentaciones virtuales, lanzó su línea de cosméticos JLo Beauty. - Instagram @arod

Para despedir el 2020, la cantante realizará una última presentación de año nuevo en la ciudad de Nueva York, a la cual viajó en un jet privado acompañada de su prometido Alex Rodriguez. Aunque aún faltan algunos días para despedir este año la famosa ya ha comenzado a revelar parte de lo que planea para el siguiente año, con una posible expansión de su marca de cuidado para piel y un nuevo álbum.

Para despedir el 2020, la cantante realizará una última presentación de año nuevo en la ciudad de Nueva York, a la cual viajó en un jet privado acompañada de su prometido Alex Rodriguez. - Instagram

Te recomendamos en video:

Más de este tema: