Critican a Jennifer Aniston por polémico adorno de Navidad

Jennifer Aniston es una de las actrices más amadas del entretenimiento gracias a su personalidad relajada y su sentido del humor, sin embargo sorprendió a todos al ser protagonista de uno de los escándalos más controversiales de los últimos días, el cual comenzó después de que la famosa mostrara su decoración Navideña en redes sociales. Si bien esta puede sonar como una actividad inofensiva, lo que molestó a miles de seguidores fue el que incluyera un adorno para festejar su 'primera pandemia', el cual fue visto como insensible y de mal gusto.

Durante el día de Navidad, Jennifer mostró la decoración de su árbol, la cual incluye un círculo de madera el cual tiene grabada la frase 'Nuestra primera pandemia 2020', como una forma de conmemorar lo que pasó en el año.

Esto causó gran enojo por parte de sus seguidores, ya que los picos de casos de Covid-19 han forzado a miles de personas a quedarse en casa lejos de sus familiares durante las fiestas. A la vez muchas personas infectadas pasaron Navidad y Año Nuevo desde una cama de hospital luchando por sus vidas, mientras que otras perdieron su empleo y se encuentran en crisis por la pandemia. Por esta razón el adorno fue criticado como un gesto de mal gusto por parte de Aniston.

Miles de usuarios de la red expresaron su opinión diciendo que aunque eran fanáticos de la actriz no pensaban que era apropiado su adorno, aunque se haya tratado de un chiste, pues este no considera a las miles de personas afectadas por la situación que se vive a nivel mundial.

Una usuaria de Twitter señaló que aunque admiraba a la actriz era necesario señalar la falta que había cometido y explicó porqué era tan grave:

"Sólo porqué te agrada una celebridad no significa que no debes hacerla responsable. Lo siento pero esto es insensible, poner un adorno que diga 'pandemia 2020'. Miles de vidas inocentes se perdieron por culpa de la pandemia, no es algo que celebrar. Sé mejor Jennifer Aniston."

Just because u like a celebrity, doesn’t mean u should not hold them accountable. I’m sorry but that’s so insensitive to put an ornament saying “pandemic 2020”. Innocent lives were lost because of this pandemic. We’re not going to celebrate this shit. Do better Jennifer Aniston

Otros señalaron que no importaba si el adorno era suyo, si lo había tomado de una foto de Internet o si se lo habían regalado, ya que la acción de publicarlo para tomar la situación como un chiste era lo más grave.

Not just rich people, just celebrities.

What Jennifer Aniston (whether the ornament is hers or not but it was posted in her IG) did was tasteless. Whoever made that ornament is an idiot and the opposite of empathy.

— When will the whining ends??? (@KenshinsSoul) December 27, 2020