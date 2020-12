Tras filtrarse video Gabriel Soto pide respeto para sus hijas

Gabriel Soto se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel personal, ya que durante el pasado fin de semana, se filtró un video sexual privado que al poco rato se volvió tendencia en redes sociales. Después de muchos mensajes que defendían al actor recordando la Ley Olimpia, fue él mismo quien decidió hablar del tema.

Gabriel Soto rompe el silencio y defiende su derecho a la privacidad

A través de sus historias de Instagram el actor publicó un video desde lo que parece ser un camerino, claramente afectado por la situación que vive dijo que no quería hablar mucho del tema, solo quería decir que se siente muy vulnerable por la forma en que se violó su intimidad y dejar claro que pasó hace muchos años.

Al mismo tiempo dijo que se hacía completamente responsable del tema y lo único que pedía a los medios de comunicación, era tratarlo con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de sus hijas y su pareja.

Por otra parte su pareja actual Irina Baeva realizó declaraciones al respecto al ser interceptada en el aeropuerto por medios de comunicación. La actriz dijo que el video "no había sido en su año", por lo tanto no había sido destinado para ella y no quería hablar al respeto:

"No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde dar declaraciones a mí al respecto."

Al mismo tiempo declaró que el actor tiene todo su apoyo durante estos difíciles momentos y pidió respeto para la familia de Gabriel, que está conformada por dos niñas menores de edad.

"Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado porque hay dos niñas de por medio."

Hasta ahora su ex pareja Geraldine Bazán y madre de sus hijas no ha dado declaraciones al respecto y se encuentra en compañía de Elissa y Miranda celebrando una Navidad pronta, ya que en el 24 de diciembre las niñas deberán viajar con su papá para festejar este momento.

Tras darse a conocer el supuesto video sexual de Gabriel Soto, miles de usuarios, en su mayoría mujeres usaron su plataforma para defender que se respetara la privacidad del actor y de cualquier persona, ya que es claro que Soto no dio su consentimiento para que el video se publicara en redes sociales.

Muchas recordaron que la Ley Olimpia prohibe en varios estados exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir contenido sexual de una persona sin su consentimiento.

La Ley Olimpia se aprobó en 2019 por el Congreso de la Ciudad de México para castigar la violencia digital con cuatro a seis años de prisión y multas económicas de entre 42 245 a 84 490 pesos mexicanos.

