Katy Perry presenta a su 'clon' y demuestra que las mujeres estamos para apoyarnos

Katy Perry sorprendió a sus fans al dar a conocer su nuevo video musical llamado Not the end of the world, que pertenece a su álbum Smile. La nueva producción de Katy estuvo llena de color y divertidos personajes como es su costumbre, pero lo que más impactó a sus seguidores fue que no estuvo protagonizado por la cantante sino por Zoe Deschanel.

Zoe y Katy han sido comparadas desde los inicios de su carrera por su gran parecido y frecuentemente los usuarios de la red hacían bromas diciendo que eran hermanas secretas. Ahora ambas se unieron para 'vengarse' de quienes las comparan demostrando su gran sentido del humor en el video musical.

Katy Perry se burla de las comparaciones con Zoe Deschanel en su nuevo video

El video comienza con Zoe leyendo un periódico con el titular 'Este no es el fin del mundo', mientras unos extraterrestres monitorean a Katy desde una nave espacial, cuando ambas se cruzan, los extraterrestres se confunden y terminan por raptar a Zoe en lugar de Katy.

Tras ser secuestrada por los extraterrestres, Zoe se entera que ha sido salvada, pues ellos saben que la Tierra está por autodestruirse y ahora depende de ella salvar el mundo haciéndose pasar por Katy Perry y desconectando el Internet de la Tierra.

Así es como la protagonista de '500 días con ella' termina por convertirse en Katy Perry usando una peluca azul y el vestuario de 'California Girls'. Al final ella da un concierto completamente transformada en la estrella pop.

Además de burlarse de su parecido con Zoe, la cantante demostró que no existe una competencia entre ambas, pues por más que algunos se empeñen en comparar su belleza, ellas mantienen una buena relación y están dispuestas a apoyarse mutuamente.

Esto fue notorio cuando Zoe aceptó de inmediato la invitación de Katy, quien aún se encuentra recuperándose tras haber dado a luz a su hija y prefiere limitar sus apariciones para disfrutar de su nueva maternidad.

En 2009 Deschanel habló de las comparaciones y dijo que era un poco molesto que quisieran ponerlas a competir todo el tiempo y agregó que lo único que había de similitud entre ellas era su parecido físico, además de que pensaba que Katy parecía agradable y que en realidad nunca sería confundida con ella si saliera a la calle.

Ahora Zoe al fin pudo darle la vuelta a las comparaciones y mostrarse orgullosa de su parecido con la cantante en esta parodia. Aunque muchos celebraron esta unión otra de las cosas que llamó la atención de los fans más observadores, fue un pequeño error en el video, ya que en el minuto 3:32 se puede ver a un operador de cámara usando un cubrebocas blanco.

Aunque la cantante no ha hablado de esto, sus seguidores lo han tomando con gracia e incluso han comentado que es una prueba de que se siguieron los protocolos necesarios para la realización del video.

