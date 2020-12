Jennifer Aniston en mini falda de mezclilla se muestra más sexy que nunca a sus 51 años

Jennifer Aniston es conocida y admirada no solo por su gran talento y trayectoria, también por su buen gusto en la moda.

La actriz sabe cómo vestirse para cada ocasión y además lucir cómodas y con mucho estilo, convirtiéndose en un icono de la moda.

Recientemente, la celebridad publicó una imagen desde su cuenta de Instagram en blanco y negro donde posaba de una forma muy divertida en un baño con una mini falda de mezclilla y bikini.

"¡Qué año! Recordatorio para darte un poco de amor … y aguanta", escribió la actriz en la imagen que en menos de 24 horas obtuvo más de 4 millones de likes.

De esta forma dejó claro que no hay límites para ser sensuales y usar las prendas con las que nos sintamos cómodas, sin importar la edad.

"Que hermosa, amo tu estilo y actitud", "la más bella de todas", "amé la foto", "que look tan sexy me encanta", "por eso y más eres una diosa", "solo tú lograrías una foto tan divertida", "sales muy bella en esta foto", "que sexy Jenn, los años no pasan por ti", y "ni pareces de 51 años", fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la celebridad lleva prendas de mezclilla, pues en otras oportunidades ha llevado pantalón y short de este material, luciéndolos con la mejor actitud y estilo.

Looks de Jennifer Aniston con prendas de mezclilla ideal para mujeres de 50 años

Short de mezclilla con camisa

Jennifer llevó a la perfección un look casual y sexy luciendo sus tonificadas piernas en un mini short de mezclilla que combinó con una camisa celeste.

Aunque para estas fotos estaba descalza los puedes combinar con tacones para un look elegante, o con tenis o zapatillas para un estilo casual, como sea te verás hermosa y moderna y puedes sacarle provecho a este estilo.

La celebridad lució hermosa y sexy con un short corto de mezclilla combinado con una camisa del mismo material - Agencias

Pantalón de mezclilla con tenis

Para un espectacular look, la actriz combinó lo casual y elegante llevando un pantalón de mezclilla con un suéter blanco y lo complementó con una chaqueta de cuero y tenis.

Un outfit que puedes llevar ya sea para un paseo, cita, o cualquier evento, y lucirás divina y muy cómoda.

También lució casual y elegante con un pantalón de mezclilla que combinó con una chaqueta de cuero y tenis - Agencias

Vestido de chaqueta y mezclilla

También llevó un look fresco luciendo un vestido corto holgado celeste con una chaqueta de mezclilla a la perfección.

Puedes combinarlo con unas sandalias bajar, tacones, o tenis, dependiendo del look que desees lograr.

La actriz lució muy fresca y cómoda con un vestido holgado y una chaqueta de mezclilla - Agencias

Short de mezclilla con blusa holgada

La famosa actriz combinó un short corto de mezclilla con los bolsillos a la vista a la perfección con una blusa holgada de rayas blancas y azules.

Es un look que se puede llevar con tacones, sandalias bajas, o tenis y como sea te verás fabulosa y hermosa, como Jennifer.

También llevó un mini short con los bolsillos a la vista que combinó con una blusa holgada - Agencias

