Jennifer Aniston en short de mezclilla prueba que se puede lucir cómoda y sexy después de los 50

Jennifer Aniston es una de las actrices más admiradas de Hollywood, no solo por su talento, también por su estilo y belleza a sus 51 años.

La celebridad ha roto con los estereotipos de belleza y ha dejado ver sus arrugas y celulitis, luciendo más hermosa y segura que nunca.

También ha probado que en la moda y estilos no hay edad, no hay límites para usar prendas, como el short corto de mezclilla, que quizás las mujeres de 50 años en adelante no se atreven a usar.

No existen complejos ni miedos en la vida de la actriz - Instagram @jenniferaniston

Jennifer Aniston presume sus curvas en short de mezclilla a su 51 años

La actriz lució radiante y moderna con un look muy cómodo, usando short de mezclilla y camisa celeste, desabotonada en el escote, dejando ver parte de su brasier, luciendo sexy y hermosa.

Jennifer posó tanto de pie, como en una silla, descalza, dejando ver sus várices con mucha seguridad.

De inmediato recibió miles de halagos por parte de sus seguidores, quienes la admiran por su belleza y actitud.

"Que hermosa Jen", "amé este look y su actitud", "ella desborda energía positiva y belleza", "ella se ve preciosa con lo que se ponga", "me encanta que sea tan segura a su edad", "divina como siempre", y "me encanta su look", fueron algunas de las reacciones en redes.

También posó con el mismo outfit desde el jardín de su hogar con su perrito, mostrando sus pies descalzos y sucios, como muchas estamos siempre en el hogar, y es algo normal.

Sin duda Jennifer Aniston es una actriz sin filtro, sin miedos, ni complejos, pues además, en sus redes se ha mostrado sin maquillaje, e incluso con una mascarilla facial y en pijama, como muy pocas famosas se han dejado ver.

Jennifer Aniston en la playa deja ver sus celulitis con orgullo a sus 51 años

Como ya dijimos, la actriz ha dejado en evidencia que los complejos no son para ella, por lo que no ha temido en mostrar sus celulitis, y dejar ver que su abdomen no siempre es tan plano.

Aunque se tratan de unas imágenes antiguas, del 2016, la actriz nos ha demostrado que es una mujer como todas, con un cuerpo real y no fabricado.

En las imágenes se ve a Jennifer Aniston en la playa junto a quien era su pareja en ese momento, Justin Theroux, luciendo un bikini de dos piezas, negro en la parte superior y azul en el inferior, con el que dejó ver sus celulitis.

La actriz dejó claro que no se necesita tener el cuerpo perfecto para lucirlo en cualquier prenda que lo decidas, solo debes hacerlo con orgullo y seguridad, y serás muy feliz.

La celebridad dejó claro que debes lucir tus imperfecciones con seguridad - Imagen tomada del Instagram @jenniferanistonxfaniston

Sin duda un gran ejemplo para todas las mujeres, que quizás nos sentimos acomplejadas por algún aspecto de nuestro cuerpo, que nos impide mostrarnos como queremos.

Incluso se ha dejado ver sin maquillaje y con sus líneas de expresión y arrugas al aire, sin ningún tipo de remordimiento.

Y es que su cuerpo ha cambiado, ya no es la misma joven que triunfó en Friends y saltó a la fama, pero eso no le resta belleza ni seguridad, al contrario, ella es toda una inspiración para las mujeres, y nos enseña a amarnos más y a aceptarnos como somos.

Más de este tema

Te recomendamos en video