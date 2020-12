Belinda sorprende con transformación de fin de año y aseguran que parece otra

Belinda sorprendió a sus seguidores durante el fin se semana con una fotografía en la que demuestra una nueva transformación. La cantante es conocida por cambiar su look frecuentemente e imponer tendencias con su originalidad y su estilo moderno. Sin embargo en esta ocasión sus fans estuvieron tan impactados que incluso comentaron que parecía otra.

Belinda sorprende con su transformación en redes sociales

El nuevo look de Belinda se trató de extensiones para lucir pelo más largo, además de un nuevo color de cabello más rubio y luminoso que el que tenía anteriormente. Su nueva imagen estuvo acompañada de un look de maquillaje súper esculpido en tonos marrones con el cual definió sus rasgos, así como un delineado fino que le dio una mirada felina y labios con gloss para darle más volumen. Su look de Barbie, estuvo complementada de un jumpsuit color azul son el que pudo sentirse muy cómoda mientras su equipo la arreglaba.

Aunque la mayoría de sus seguidores comentaron lo bien que se veía con cabello rubio, muchos pensaron que lucía completamente transformada. No solo por su cabello, sino que sus facciones se veían diferentes y no podían creer que se tratara de Belinda.

Si bien algunos señalaron que podría tratarse de una cirugía para darle más volumen a sus labios o para adelgazar su rostro, la verdad es que se trata de un truco de maquillaje que su artista experto realizó en ella y la cual comentó a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram Victor Guadarrama, diseñador de imagen encargado de maquillar a Belinda, aseguró que se trataba de la técnica de 'foxy eyes', la cual también es preferida por celebridades como Bella Hadid y que alarga la forma de los ojos, dando un efecto de 'lift' instantáneo sin necesidad de cirugías. Lo mejor, es que puedes recrearla en casa para un look perfecto de fin de año y lucir igual de perfecta que la actriz.

Copia el look de Belinda para un look de Año Nuevo

El truco para tener foxy eyes, está en la ceja, ya que lo que da esa apariencia de alargamiento es la forma en que las maquillamos. El primer paso es hacer la forma de la ceja recta en lugar de arqueada. Naturalmente existe un arco que hace que la punta vaya hacia abajo. Sin embargo para este look, necesitamos quitar los pelitos de la punta para lograr que se vea más recta. Después, se evita que se note el arco rellenando la parte inferior con ayuda de un lápiz para ceja.

Con ayuda de sombras para ojos color café claro, podemos alargar la forma del ojo. Primero se hace una línea en la parte del lagrimal para alargarlo con una brocha fina, y después se hace otra línea en la parte exterior del ojo, desde las pestañas hacia la línea de la ceja.

Después toma un tono café claro y con una brocha para difuminar aplícalo sobre la cuenca de tu ojo, creando una línea recta desde la cuenca hasta la punta de tu ceja. Por último, une la punta de tu ojo con la línea que hiciste. Aplica tu mascara de pestañas con movimientos en zig zag desde la raíz hasta la punta dirigiendo las pestañas hacia la parte exterior y aplica también en las pestañas de abajo, sólo en la parte exterior ligeramente.

