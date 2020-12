Falta poco para que el año termine y qué mejor manera de despedirlo que haciendo un maratón de películas en Netflix con tu familia.

Estos largometrajes de comedia te harán reír como nunca, y te harán olvidar de los problemas, disfrutando junto a los tuyos.

Por eso aquí te dejamos las mejores películas familiares de comedia para que disfrutes.

Películas de comedia en Netflix para despedir el año de la mejor manera y en familia

Las crónicas de Navidad 2

Esta película es una comedia navideña perfecta para ver en familia, es la secuela de Crónicas de Navidad que salió en el 2018 y que si no has visto, debes ver primero antes de ver esta.

Sin embargo, si no viste la anterior no pasa nada, igual te vas a divertir mucho con las locuras de Kate Pierce, una adolescente que se reúne de manera inesperada con Santa Claus para detener a un “malhechor” que amenaza con destruir la Navidad.

Misterio a bordo

Esta es una de las producciones más exitosas de Netflix, protagonizada por Jennifer Aniston junto a su inseparable compañero, Adam Sandler.

Los famosos actores interpretan a un matrimonio que vive una situación de terror en un yate al que son invitados, y donde ocurre un terrible asesinato del que serán los principales sospechosos.

Sin embargo, viven divertidas situaciones que hace de su relación una más fuerte, y muchos secretos saldrán a la luz.

Si fueras yo

Esta divertida película muestra la vida de dos amigos completamente diferentes, uno que es padre de familia, entregado a su esposa y su trabajo de abogado, y otro que es un soltero y ama las fiestas y salir con muchas mujeres a la vez.

Después de una noche de copas, se despiertan en el cuerpo del otro, y viven divertidas situaciones mientras tratan de actuar como el otro, para hacerle creer a las personas a su alrededor que son ellos y que no les pasa nada raro.

Una película de fantasía ideal para verla en familia, les encantará y alegrará su fin de semana sin dudas.

Navidad, loca navidad

Esta divertida película además de alegrar tu fin de semana, también te hará reflexionar sobre el amor, y las verdaderas cosas que importan en la vida.

Cuenta la historia de un popular locutor y DJ, de nombre Rush William, que quedó viudo, con la difícil tarea de criar a 4 hijos que están acostumbrados a tener una vida de lujos.

Su vida se vuelve aun más difícil cuando es despedido antes de Navidad, y junto a sus hijos deberá dejas atrás su acostumbrada vida de ricos.

Esto no será fácil, pues sus hijos no la pasarán bien, pero saldrá algo bueno de esa situación que les enseñará que lo material no es tan importante, y que el amor de tu vida puede estar más cerca de lo que piensas.

Quizás para siempre

Esta comedia romántica muestra la historia de amor entre Sasha y Marcus, dos amigos de la infancia que años más tarde se reencuentran.

Sasha es una ambiciosa chef que está inmersa en su trabajo y sus logros profesionales, y también está a punto de casarse con un hombre que no la ama y que finalmente la deja plantada. Sin embargo, su amigo Marcus le hace creer de nuevo en el amor.

Desde jóvenes mantenían una relación platónica, y ella siempre animó a Marcus a comerse el mundo. Y cuando él la vuelve a ver años después se queda completamente sin palabras.

Más de este tema

Te recomendamos en video