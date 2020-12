La época navideña ha llegado y nada mejor que pasar este fin de semana con un divertido maratón de películas en Netflix.

Si te han roto el corazón y perdiste la fe en el amor, con estas divertidas comedias románticas de Navidad disponibles en la plataforma de streaming te aseguramos que volverás a creer en él y te darás cuenta que vale la pena amar.

Y es que cuando vivimos una decepción amorosa nuestra visión hacia el amor cambia, pero siempre habrá alguien destinado para ti, que llegue a tu vida para apreciarte, valorarte y llenarte de amor.

Comedias románticas navideñas en Netflix para recuperar la fe en el amor en esta época

Un príncipe de navidad

Esta historia te hará creer en el amor sin duda, y muestra la historia de amor de una joven periodista, Amber Moore, a la que le cambia la vida con una asignación periodística.

Y es que debe viajar a Europa, al Reino de Aldovia, pues el el príncipe Richard debe tomar el trono tras la muerte de su padre, pero existen rumores que dicen que no quiere asumir pues no está listo para reinar.

Por eso, Amber se infiltrará en el palacio haciéndose pasar por una tutora para la hermana del príncipe y así ver en realidad qué es lo que ocurre en el Palacio.

Pero, en el camino terminará enamorada, y viviendo una historia que prueba que el amor aparece en ti vida cuando menos lo esperes.

Navidad, loca navidad

Esta divertida película además de alegrar tu fin de semana, también te hará reflexionar sobre el amor, y dejará claro que siempre hay una oportunidad para ser feliz.

Cuenta la historia de un popular locutor y DJ, de nombre Rush William, que quedó viudo, con la difícil tarea de criar a 4 hijos que están acostumbrados a tener una vida de lujos.

Su vida se vuelve aun más difícil cuando es despedido antes de Navidad, y junto a sus hijos deberá dejas atrás su acostumbrada vida de ricos.

Esto no será fácil, pues sus hijos no la pasarán bien, pero saldrá algo bueno de esa situación que les enseñará que lo material no es tan importante, y que el amor de tu vida puede estar más cerca de lo que piensas.

La nochebuena es mi condena

Esta película brasileña es muy divertida, y te muestra la importancia de las pequeñas cosas en la vida, de la familia y el amor.

Y es que muchas veces no nos gustan estas fechas, y tenemos la felicidad al lado de los nuestros pero no la valoramos.

Eso es lo que le ocurría a Jorge, quien tenía una hermosa familia, pero detestaba las fechas navideñas, y de pronto su vida cambia por completo cuando queda atrapado en un bucle temporal que lo hace vivir cada noche de Navidad durante los años y pierde el control de su vida y de lo que amaba, aprendiendo una valiosa lección.

Operación feliz navidad

Esta romántica película navideña, estrenada este año, es de las más exitosas de la plataforma y muestra la vida de una asistente del Congreso, Erica, quien debe pasar una Navidad lejos de su familia para viajar a inspeccionar la base aérea, Anderson, en la isla de Guam.

Sin embargo, este viaje le tendrá preparada una sorpresa al conocer al Capitán Andrew Jantz, quien se encarga de recolectar juguetes, comida y ropa para entregarla a las personas más necesitadas.

Aunque ella viaja con un objetivo claro de trabajo, todo cambia, al conocer a este capitán y todo lo que ocurre en esta base aérea, dejando una lección de lo que es verdaderamente importante en la vida y la fuerza del amor.

