Películas de acción en Netflix basadas en la vida real que te darán el valor que necesitas en la vida

Si eres de las que ama las películas de acción entonces estas películas disponibles en Netflix te van a encantar, pues tienen la adrenalina al máximo.

Lo mejor es que estas cintas están basadas en hechos reales y te demostrarán que en la vida debes tener valor para todo y sacará tu lado más fuerte.

Películas de acción en Netflix basadas en la vida real que sacarán tu lado más valiente y fuerte

Mosul

Esta película es de las más recientes de Netflix, y fue estrenada hace solo un mes pero se convirtió en una de las más vistas de inmediato.

Esta película bélica, protagonizada por Waleed Elgadi y Adam Bessa, está basada en “The desperate battle to destroy ISIS" (La batalla desesperada para destruir ISIS)”, un artículo que fue escrito para The New Yorker por Luke Mogelson.

Muestra la vida de un grupo de hombres que lucharon y se unieron para pelear contra el ISIS, para recuperarlo todo, luego que el grupo terrorista tomara sus hogares, familia y ciudad.

El hecho ocurrió en la vida real en el 2016 en Mosul, ubicada al norte de Irak y que estuvo afectada por la ocupación del Estado Islámico.

"Esta es la historia del equipo SWAT de Nínive, una unidad policial renegada que libró una operación de guerrilla contra ISIS en una lucha desesperada por salvar su ciudad natal de Mosul”, se lee en la sinopsis.

Lo imposible

Estrenada en 2012 y protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor esta película disponible en Netflix está basada en los testimonios de una pareja, María Belón y Enrique Álvarez, que junto a sus tres hijos sobrevivieron a un tsunami.

La familia, quien se estaba hospedando en un hotel, quedó separada bajo una ola cuando el tsunami sorprendió cerca de la playa en Phuket, Tailandia.

"Tú y yo no nos vamos a morir", dijo la valiente madre a su hijoa mayor, quien entonces tenía 10 años y quedaron juntos viviendo una pesadilla, separados de los demás integrantes de la familia.

A 700 metros de distancia se encontraba su esposo, Enrique, quien luchaba por sobrevivir y seguir a flote, y sus dos hijos más pequeños fueron arrastrados y apartados de su lado por una ola gigante.

Sin embargo, todos luchan por sobrevivir, y sin duda esta película nos enseña a ser más fuertes y valientes ante la vida, especialmente al ser una historia real.

Dunkerque

Esta película, estrenada en el 2017, está basada en la Operación Dinamo, que fue una acción militar realizado por el Reino Unido para evacuar a unos 400 mil soldados de Francia, que había sido invadida por “la Alemania Nazi”, durante la Segunda Guerra Mundial.

La película muestra cuando Alemania avanza hacia Francia, y atrapa a las tropas aliadas en playas de Dunkerque.

“Mayo de 1940. Soldados y civiles luchan por aire, mar y tierra para evacuar al ejército británico y a sus aliados de Dunkerque. Ellos son la última esperanza de Europa. Esta película de Christopher Nolan ganó tres premios Óscar técnicos y fue la más taquillera sobre la II Guerra Mundial”, se lee en la sinopsis de Netflix.

Sin duda son unas cintas que vale la pena ver, y que sacará tu lado más valiente y fuerte, así que no te las pierdas, tienes todo el fin de semana para disfrutarlas.

