No todas las historias de amor tienen un final feliz, tal como sucede en la vida real, que es más cruda que lo que se muestra en algunas películas rosas.

Sin embargo, existen algunas películas románticas en Netflix reales, que muestran que muchas veces es mejor estar sola que mal acompañada.

Y es que estar con alguien que no te hace feliz, no se preocupa por ti, y no te demuestra amor, no está bien, y estas historias te demostrarán que por muy cómodo que sea, es mejor ir a buscar tu felicidad, y dejar a esa persona, que quedarte con él.

Películas románticas en Netflix que demuestran que es mejor estar sola que mal acompañada

Historia de un matrimonio

Esta película protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, fue una de las más exitosas del 2019 y muestra la desgarradora historia de un matrimonio, con un hijo, que decide divorciarse.

Adam interpreta a Charlie Barber, un exitoso director de teatro en la ciudad de Nueva York, y Scarlett le da vida a Nicole, una exactriz que vuelve a los escenarios para protagonizar la obra que produce la compañía de teatro de Charlie.

Sin embargo, no se encuentran en el mejor momento como pareja, y todo se desmorona cuando a ella le ofrecen un un protagónico en un piloto de televisión de Los Ángeles, por lo que decide abandonar la compañía de teatro, e irse a vivir temporalmente con su madre a West Hollywood junto a su hijo, separándose de Charlie.

Además, Nicole sentía que no era valorada por su esposo, pues rechazaba sus ideas y deseos, y se sintió abandonada, incluso cree que le fue infiel con la directora de escena de la compañía de teatro.

Tras peleas en tribunales, con abogados y también solos, viven terribles situaciones que lastiman a ambos, pero en esta película Scarlett Johansson demuestra que es mejor estar sola que mal acompañada, aunque estés casada con esa persona, nunca te sientas atada por compromiso, es mejor buscar tu felicidad.

Comer, rezar, amar

Esta película del 2010, protagonizada por Julia Roberts, cuenta la historia de una mujer que decidió dejar a su esposo, tras siete años de casados al darse cuenta que aunque lo tenía todo, esa no era la vida que quería.

La actriz le da vida a Liz Gilbert, una mujer que decidió viajar sola por el mundo y se fue a Italia, India, Bali e Indonesia, para descubrirse y pasar tiempo con ella misma, que muchas veces es algo que hace falta, sin temor a estar sola.

Esta película deja una gran enseñanza,y es que debes buscar lo que te haga feliz, arriésgate y hazlo sin miedo, termina con esa relación si no te hace feliz, y asume todo con fuerza, sin depender de nadie, pues la vida siempre tiene cosas mejores para las mujeres valientes que luchan por lo que quieren.

Si ves esta película te dejará claro que estar sola no es sinónimo de tristeza, es peor estar con alguien a quien no amas, te hace daño, o te lastimó, así que ve tras tu felicidad.

Viviendo con mi ex

Este largometraje del 2006, protagonizado por Jennifer Aniston como Brooke, una comerciante de arte, y Vince Vaughn, quien interpreta a Gary, chofer de un autobús turístico, deja claro que estar con alguien no es sinónimo de felicidad, es mejor estar sola que mal acompañada.

Viviendo con mi ex muestra a una pareja ha decidido terminar su relación, pero no quiere abandonar el apartamento en el que viven, por lo que deciden seguir conviviendo juntos, algo que los lleva a vivir una pesadilla.

Tanto ella como él se harán la vida imposible para que la pareja abandone el lugar, y aunque ella luego trate de recuperarlo, sin tener éxito, se dará cuenta que mejor está sola que con un hombre que no la merece.

