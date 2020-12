Tom Hanks sorprende con su nuevo look rapado para despedir el año

Después de que Tom Hanks se recuperara de coronavirus, ha pasado los últimos meses en cuarentena realizando apariciones virtuales para promocionar su más reciente proyecto News of he World. La más reciente fue en el programa The Late Show with Stephen Colbert, donde además presumió su nuevo look, el cual sorprendió a sus fans por tratarse de un corte rapado.

Tom Hanks reaparece rapado y sorprende a sus fans

Tom Hanks apareció en la video llamada desde su hogar, usando un suéter negro de cuello alto, anteojos y nuevo look con el cual se despedía de su cabellera rizada, la cual lo caracterizó durante su juventud. Su corte rapado dejó ver algunas canas y fue la elección ideal para los meses de encierro.

El reconocido actor habló de sus experiencias en el set de News of the World, donde pudo montar a caballo. Su personaje, Kyle Kidd es un veterano de guerra el encargado de dar las noticias por medio de la radio, que debe regresar a una niña que fue raptada cuando era bebé a su familia. La película está inspirada en la novela homónima de 2016 escrita por Paulette Jiles y se espera que se estrenen el 25 de diciembre de 2020 por medio de Universal Pictures y Netflix.

En la entrevista, Tom Hanks dijo que uno de los retos que enfrentó durante la filmación de la cinta fue el trabajar con un caballo llamado 'Wimpy'. De acuerdo con Hanks el caballo lo miraba fijamente y parecía que no quería lidiar con él, pero al final se volvieron buenos amigos e incluso bromeó diciendo que realizaban videollamadas frecuentemente.

A lado de Tom Hanks participarán los actores: Helen Zengel, Elizabeth Marvel, Mare Winningham, Neil Sandilands y Thomas Francis Murphy.

Además de promocionar su nueva película, el actor se ha dedicado a promover las medidas sanitarias contra el coronavirus e incluso ha realizado donaciones para el avance de la vacuna. Él y su esposa Rita se contagiaron hace meses mientras se encontraban en Australia. Tras algunas semanas en recuperación pudieron superar la enfermedad y regresar a su hogar, donde se han mantenido en cuarentena desde entonces.

