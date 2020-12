Después de meses, Ricky Martin muestra a su cuarto hijo con hermosa foto

Ricky Martin se ha convertido en un ícono en todos los sentidos. Su voz, sus sensuales movimientos de cadera y su galanura son un deleite alrededor del mundo pero más allá del físico y la energía que derrocha sobre el escenario, el cantante también ha demostrado tener un gran corazón y dedicación a su familia.

Sin importar aquellos que critican su inclinación sexual, Ricky Martin siempre se ha mostrado fuerte y más feliz que nunca, demostrando también que es un gran papá.

Junto con su esposo Jwan Yosef, Ricky ha formado una familia conformada por los gemelos Mateo y Valentino, Lucía y Renn.

Aunque el cantante ha optado por mantener a sus hijos fuera de los reflectores y de la vista de todos, ésta vez no pudo resistirse a mostrar al más pequeño de la familia, a quien sólo ha dejado ver en una ocasión.

De inmediato, los fans inundaron la imagen de halagos y buenos deseos, resaltando lo mucho que se parece al cantante.

"¡Pero qué belleza de niño!", "igualito a ti", "es tu clon", "es un muñeco, en serio tiene tus mejores genes", "¡pero qué grande y hermoso está!" , comentaron en instagram.

Renn, cuyo nombre es de origen francés y significa renacer o niño próspero, ya tiene un año de haber llegado al mundo pero Ricky lo presentó en abril cuando tenía 6 meses.

Aunque la identidad de la madre biológica de los cuatro pequeños es un misterio, se ha especulado que podría ser la modelo venezolana Eglantina Zingg. A través de algunas fotos que se han colgado en las redes, muchos aseguran que los hijos del cantante sí tienen cierto parecido con Zingg pero claro, sólo son especulaciones ya que Martin jamás se ha pronunciado al respecto ni necesita hacerlo.

Padre ejemplar

Ricky es padre sin duda un padre ejemplar. Durante años ha demostrado que lo más importante es el amor incondicional hacia sus hijos, así como enseñarles buenos valores. Por si fuera poco, también ha demostrado que la paternidad y su carrera profesional no están peleados, logrando un equilibrio perfecto entre ambos.

La agenda de Ricky Martin puede estar hasta el tope de compromisos pero eso nunca ha sido impedimento para pasar tiempo con los suyos. No hay duda que el intérprete aprovecha al máximo el tiempo libre que tenga. Él siempre buscará organizar unas vacaciones en la playa o pasar la tarde viendo películas en casa con sus hijos. Lo que los niños más desean es la atención de los padres y no hay nada como un tiempo de calidad para educarlos y guiarlos en la vida. Con el nacimiento de su pequeña Lucía, Martin demostró que no hay imposibles cuando se trata de cuidar a sus hijos y atender eventos importantes.

