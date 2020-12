Tom Cruise regaña a trabajadores de Misión Imposible 7 y le aplauden en redes

Tom Cruise se encuentra trabajando en las grabaciones de la película Misión Imposible 7, la cual se desarrolla en Londres bajo las medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus. A pesar de tener un estricto código, no todos los trabajadores parecían seguirlo al pie de la letra, lo que enfureció al famoso actor.

Fuentes cercanas al proyecto aseguran que Tom Cruise estalló en medio del rodaje y regaño a dos trabajadores que no respetaban las medidas de seguridad al estar demasiado cerca frente a la pantalla de una computadora. De acuerdo con el diario The Sun el actor los confrontó y amenazó con despedirlos, diciendo "Si los veo haciendo eso de nuevo, están fuera".

La razón por la cual Tom se mostró tan molesto es porque para él no solo se trata de seguir las reglas, sino de dar un ejemplo en la industria cinematográfica y lograr que más producciones puedan retomar sus grabaciones y así generar empleo para miles de personas.

El actor continuó recordando que debido a la pandemia miles de personas del mundo del entretenimiento han perdido su trabajo y luchan por sobrevivir, por lo que no está dispuesto a perdonar las faltas de su equipo.

"Díganselo a la gente que está perdiendo sus hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida sobre su mesa ni pagar su educación universitaria. Me acuesto todas las noches pensando en el futuro de esta industria, así que lo siento pero no quiero sus disculpas. Ya he dicho lo que quiero y si no lo hacen están fuera ¡No vamos a cancelar esta película! ¿Entendido? Si lo vuelvo a ver, están despedidos."