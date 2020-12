The Prom: El nuevo musical de Nicole Kidman y Meryl Streep en Netflix que te robará muchas sonrisas

Netflix quiso terminar el año por todo lo grande y qué mejor manera de hacerlo que unir en una misma producción a Meryl Streep y a Nicole Kidman en su película estreno, "The Prom".

Aunque esta es una mezcla que en el pasado hemos visto en el éxito de HBO, Big Little Lies, con una intensa carga dramática como era de esperarse, lo insólito del asunto es que el gigante del streaming lo ha hecho en un divertido musical.

The Prom, la refrescante propuesta de Netflix

Este largometraje dirigido por Ryan Murphy se estrenó el pasado 2 de diciembre pero no fue hasta ahora que ganó relevanciaentre los usuarios del servicio.

Gira en torno a dos actores de teatro (Meryl Streep y James Corden) que quieren impulsar de nuevo su carrera después que recibieran negativas críticas que les abrieran las puertas a su jubilación.

Es entonces cuando encuentran una causa social para revivir su profesión en Emma Nolan, una adolescente que no puede llevar a la chica que le gusta al baile de graduación por ser lesbianas, lo que le dará pie a divertidos sucesos.

Kidman y Andrew Rannells interpretan a una veterana corista de Broadway y otro desafortunado actor, respectivamente, que se unirán a ellos en esa misión por lo que se desplazan juntos a Edgewater, Indiana, para hacerlo realidad.

La película está basada en la obra teatral homónima estrenada en 2016, sin huir de su alto componente musical y cómico que se ha ganado críticas divididas por los expertos en cine.

Un importante mensaje

"Creo que hacer una adaptación siempre es complicado, porque sabes que quieres ser fiel a la esencia de la obra, pero también quieres hacerla tuya", reveló el director a los medios de comunicación, según La Voz de Galicia.

De igual manera, afirmó que para él fue muy especial llevar a cabo esta producción que busca transmitir un mensaje a favor de la tolerancia y la diversidad sexual, algo que Netflix aborda ampliamente en muchos títulos de su catálogo.

"De joven, me hubiera gustado ver una película como esta. Desearía no haberme sentido tan solo en mi vida cuando era pequeño. Cuando vi el musical por primera vez, me sentí muy identificado (…) Buscaba un lugar al que pertenecer, buscaba el apoyo de mi comunidad", agregó el creador.

De hecho, uno de los puntos más positivos que ha tenido el filme, en opinión de los expertos, es la participación de Joe Ellen Pellman, la actriz que le da vida a Emma y que catalogaron de "revelación".

"Todavía no puedo creerlo. Ariana DeBose es un ícono de Broadway, alguien a quien he admirado durante toda mi vida y, de repente, la conozco en persona y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas", explicó maravillada la joven, conforme con el citado medio.

Kerry Washington, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Logan Riley, Nico Greetham, Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Sofia Deler y Nathaniel J. Potvin también son parte del elenco de The Prom.

Washington, conocida por su papel como Olivia Pope en la serie Scandal, se mete en el personaje de la jefa de la Asociación de Padres y Maestros que le prohíbe a la pequeña protagonista asistir con Alyssa, su pareja.

