Películas en Netflix que toda mujer que le entrega todo a los demás sin pensar en sí misma debería ver

Hay muchos que creen que anteponer las necesidades personales sobre los demás es cuestión de egoísmo. En realidad, se trata de una gran demostración de amor propio, tal como nos enseñan algunas películas de Netflix.

Dando el ejemplo de lo que debe (o no) hacerse, estas producciones nos hacen sentir identificadas porque primero debes tener felicidad, bienestar, salud y cuidado personal, antes de poder darle lo mejor de ti a alguien.

En 2017 se estrenó en el servicio de streaming una historia que nos hace reflexionar sobre el punto en el que se cruza el deber familiar o religioso, con el deseo propio.

Ali es hijo de un clérigo musulmán y sus padres le arreglan un matrimonio a conveniencia. Esto lo enfrentará a una interesante diatriba puesto que está enamorado de una mujer libanesa nacida en Australia.

Está basada en la historia real del propio protagonista, el actor Osamah Sani, quien nos saca varias sonrisas a medida que descubrimos lo que finalmente hará. ¿Complacerá a sus padres o se llevará por su corazón?



A veces el amor que sentimos por una pareja nos impulsa a hacer locuras, incluso cuanto este no es correspondido en la misma proporción. Así le sucedió a Eric, un músico que se enamora de Jo, alguien que pondrá su vida de cabeza.

Ella es rebelde e impredecible, tanto, que un día se desaparece para volver con su ex y asistir al festival The Burning Man. ¿Qué hará? Pues justamente lo que todo iluso haría… ¡Perseguirla!

The girl from the song, en Netflix. - Instagram @meniscusmovie