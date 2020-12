Películas de Netflix que toda mujer que está luchando por alcanzar un objetivo debe ver

Cuando se está detrás de un proyecto de vida ambicioso, siempre habrán esos días donde todo parece imposible. Para eso, nada mejor que un maratón de películas motivadoras en Netflix que te devuelvan la sonrisa.

Y es que aunque cumplir los sueños no es igual de sencillo como parece en las producciones cinematográficas, sus protagonistas nos enseñan a no quedarnos con un "no" como respuesta.

Películas de Netflix para mujeres que luchan por sus sueños

Full Out

La vida da demasiadas vueltas y a veces, lo que creemos que es para nosotros se nos resiste porque nos conviene otro camino.

Así le sucedió a la protagonista de esta historia, Ariana Berlín, quien es una popular joven que de un momento a otro sufre un trágico accidente que la separa de su gran pasión: la gimnasia.

Full out nos enseña a nunca rendirnos pese a los obstáculos. - Instagram @fulloutmovie

Gracias a sus lesiones, los médicos le piden que se olvide de ese deporte, pero pronto, recuperará las ganas de vivir y la confianza cuando descubre una pasión que no sabía que sentía y se le abrirá un nuevo camino profesional.

Se estrenó en 2015, dirigida por Sean Cisterna, y es la versión de Netflix de la historia real de la gimnasta estadounidense que lleva el mismo nombre.



Gifted Hands: The Ben Carson Story

Y justamente si de hechos que pasaron en realidad se trata, la historia de Ben Carson no tiene desperdicio pues el filme retrata su vida entre 1961 a 1987.

Este drama protagonizado por Cuba Gooding Jr relata las experiencias de un joven que superó la pobreza y los prejuicios hasta convertirse en un reconocido neurocirujano, inspirado por el ejemplo de su madre.

Después de una vida llena de bullying, abandono de su padre, la gran exigencia académica de la carrera y otros desafíos, logra marcar pauta dentro de la medicina con su talento.



Se busca papá

Pero si además de inspirarte, quieres soltar algunas risas en el camino y aprender lecciones de vida, la película mexicana original de Netflix, Se busca papá, es la ideal.

En ella, una preadolescente desafiará a su madre con tal de cumplir sus sueños después que esta le prohibiera practicar ciclismo, tras un accidente fatal que sufrió su esposo.

Sin embargo, Bianca hará caso omiso y buscará participar en una competencia a como dé lugar, incluso si esto significa que deba contratar a un actor para que haga las veces de su padre y así su progenitora no se entere.

La comedia está disponible desde el 11 de septiembre y a partir de entonces ha recibido comentarios positivos, en los que se ha elogiado el trabajo de Juan Pablo Medina, Silvia Navarro y Natalia Coronado en los protagónicos.



Gravity

Muchas veces cumplir un sueño se vuelve tan cuesta arriba, que nos lleva a situaciones en las que tenemos que luchar a vida o muerte para hacerlos realidad.

Gravity, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y con Sandra Bullock en el papel estelar, nos lleva justamente a un trágico momento en el cual la doctora Ryan Stone demostrará de qué está hecha.

Gravity, de Alfonso Cuarón. - Instagram @filmlove.2_0

Es una astronauta que sufre un accidente en el espacio, así que en este nuevo ambiente lleno de desafíos deberá buscar la manera de mantenerse a salvo y regresar a casa.

Además de ser entretenida, deja buenas lecciones de vida y de perseverancia, porque a veces el empujón que nos falta es salir de la zona de confort. Fue ganadora de siete premios Óscar, incluido mejor director y efectos visuales.



Madam C.J Walker

Aunque no es propiamente una película sino mas bien una miniserie de Netflix, la historia de Madam C.J Walker es obligatoria para todo aquel que se considera un soñador.

Octavia Spencer se mete en este importante personaje. - Instagram @dertrendat

Está inspirada en las experiencias de la mujer que lleva el mismo nombre y que se convirtió en la primera afroamericana en convertirse en millonaria por su propia cuenta. Con solo cuatro episodios, deja muchos aprendizajes.



