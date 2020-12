Jennifer Lopez baila en pijama y sin maquillaje y muestra el poder de la belleza natural a los 51

Jennifer Lopez sigue sorprendiendo a sus seguidores al mostrar su lado más natural y hermoso a sus 51 años.

Y es que si bien la celebridad es un símbolo de sensualidad y belleza, también ha dejado claro que no siempre debemos lucir glamurosas y perfectas y eso está bien.

La semana pasada sorprendió publicando una imagen en sus redes donde posaba junto a sus hijos en bata, sin maquillaje y con el cabello despeinado, dejando ver el lado más real de la maternidad.

Y ahora lo ha vuelto a hacer, y se mostró recién levantada, bailando en pijama, con un moño despeinado en el cabello y sin maquillaje.

La celebridad creó el "InTheMorningChallenge" de su nuevo tema In The Morning, y bailó muy sexy en pijama, y en el mismo video aparecía de noche con un espectacular outfit con pantalón de cuero y blusa negra, maquillada y con el cabello largo.

Lo que quiso demostrar la cantante aquí es que las mujeres somos hermosas tanto con maquillaje como sin él, y así debemos ser amadas y valoradas de igual forma, así como también lo dice su canción.

"Si me amas, dilo por la mañana, no solo por la noche, solo cuando quieres mi cuerpo", dice parte del nuevo tema de JLo con la que deja claro que somos hermosas cuando nos arreglamos como cuando no, y que ya se ha convertido en todo un éxito.

Las veces que JLo se ha mostrado sin maquillaje, resaltando su belleza natural después de los 50

En varias oportunidades la también actriz se ha dejado ver sin nada de maquillaje y ha demostrado que sin maquillaje somos perfectas.

En bata con moño

JLo se mostró sin problemas al natural en un video que publicó en su cuenta de Instagram donde aparece con moño despeinado y con bata blanca.

En el video se pueden ver sus arrugas, las cuales luce sin ningún problema y con orgullo, pues son muestra de la experiencia y madurez.

En leggins y crop top

También se mostró al natural y hasta sudada al terminar de ejercitarse luciendo unos leggins negros y un crop top en el mismo tono.

La cantante se podía ver con un moño alto, con el que acostumbra entrenar y estar en casa, y se veía hermosa y radiante.

En la cama con el cabello suelto

La celebridad también demostró su belleza natural en una foto que publicó en sus redes desde su cama en la que aparece sin maquillaje y con el cabello suelto.

De esta forma dejó claro que su vida no siempre es tan glamurosa y es algo que está bien y es normal.

En bikini en la playa

JLo también dejó ver sus curvas en la playa posando con un atrevido bikini, mostrando su espectacular figura a sus 51 años.

Además, tampoco llevaba maquillaje y tenía su melena suelta, luciendo más sexy que nunca.

En bata con el cabello natural

También se mostró sin maquillaje y dejó ver cómo luce su cabello al natural, recién levantada, sin extensiones ni pasar por secado o planchado, resaltando la belleza natural de las mujeres.

La celebridad posó en una bata blanca desde su hogar, demostrando que no siempre luce arreglada pero su belleza natural es más poderosa que cualquier maquillaje.

