Jennifer Lopez en traje deportivo y tenis muestra cómo lucir con estilo y cómodas en época navideña

Jennifer Lopez es un icono de la moda por su gran estilo, y todo lo que usa se convierte en tendencia de inmediato.

Desde trajes elegantes, hasta faldas, shorts y trajes deportivos, la celebridad ha enseñado que no importa la edad que tengas, puedes usar lo que quieras con confianza y seguridad.

Recientemente, mostró que se puede lucir cómodas y con mucho estilo en esta época navideña luciendo un traje deportivo azul muy elegante que combinó con los tenis Jordan 1 Retro Hi OG de J Balvin.

Estos tenis son de colores y combinan con lo que te pongas, y además, JLo complementó su look con un moño bajo, y unos zarcillos de aro grande, que le dieron el toque de elegancia a su outfit.

Con este atuendo deslumbrarás, y lucirás con mucho estilo en esta época y va muy bien tanto en mujeres jóvenes como en aquellas maduras, como Jennifer Lopez.

"Amo tu estilo", "siempre tan elegante y esos tenis están wow", "ella siempre sabe cómo lucir perfecta", "un look deportivo lleno de elegancia lo amé", "estás hermosa, no pareces de 51", "amé tu look deportivo", y "el look más cómodo y con estilo me encanta", fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque a JLo le encanta llevar prendas llenas de elegancia, también opta en muchas oportunidades por atuendos con tenis, que son cómodos y lo puedes usar a cualquier edad.

Looks deportivos de JLo para estar cómodas y derrochar clase

Traje tie dye con botas y maxi abrigo

Hace unos días la celebridad llevó un look muy cómodo y perfecto para esta época de frío, usando traje deportivo con efecto tie dye y agregó unas cómodas botas en tono marrón de la marca UGG.

Además, llevó un abrigo de piel de oveja de la marca Coach en tono beige con bolsillos en marrón y botones dorados, que le dieron el toque de elegancia a su espectacular atuendo.

Leggins y suéter

Para ir al gimnasio, la celebridad llevó unos leggins en negro y blanco de Niyama Sol y un top en los mismos tonos y por encima llevó un suéter de mangas largas, amarrada en la cintura, en tono negro que le dio elegancia a su outfit deportivo.

Complementó su look con un cubrebocas negro con brillos y unos tenis, para un atuendo ideal para ejercitarte o incluso salir de paseo.

Jeans con maxi abrigo y botas

Para una noche de paseo la cantante lució elegante y cómoda con este outfit lleno de estilo en el que combinó unos jeans, con un cárdigan blanco, y un maxi abrigo de piel de oveja con el logo de Coach.

Para complementar su atuendo lleno de estilo y elegancia llevó unas botas fabulosas con adornos de lentejuelas con las que lució cómodo y glamurosa.

Traje deportivo blanco

El blanco es uno de los tonos más sofisticados y delicados, por eso JLo llevó un traje deportivo en este tono con el que lució elegante y cómoda de la marca The Mayfair Group.

Complementó su look relajado con unos tenis Nike en blanco y negro y un cubrebocas negro con brillos, y una cola alta, que le dieron el toque de clase y glamour a su atuendo.

Así que si quieres lucir cómoda sin dejar de derrochar estilo y elegancia, puedes optar por estos looks de JLo que son ideales para mujeres de cualquier edad.

