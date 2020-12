Tras hablar sobre Gala Caldirola: Oriana Marzoli repasa a Lisandra Silva

En el nuevo capítulo de Algo pasa con Oriana, Oriana Marzoli habló de su paso por los realities chilenos opinando sobre figuras como Gala Caldirola, a quien se refirió en duros términos debido a su participación en ¿Volverías con tu ex? y su matrimonio con Mauricio Isla. Sin embargo, no fue la única afectada por sus dichos, ya que también repasó a Lisandra Silva.

Sobre la cubana, Oriana Marzoli dijo no le hizo nada en especial, pero que le caía mal debido a su personalidad. "Era lerda, cantaba canciones de Disney Channel todo el día. Me ponía de los putos nervios. No sé quién coños se creía que era porque tenía 20 personalidades en su cabeza", dijo.

"Un día se creía una cría, un día se creía una mujer. Un día se creía que era cubana, otro día se creía que era de Miami. Otro día se creía que era italiana. No sé, tenía 20… Era múltiple. Tenía 20 mil personalidades. No entendí nunca a esa mujer, que también le deseo mucha suerte con su hijo", agregó.

Oriana Marzoli en Algo pasa con Oriana - Mtmad

Pese a reconocer que no sentía simpatía por Lisandra Silva, Oriana Marzoli destacó un aspecto de su vida. "De ella, una cosa no puedo decir: creo que ella sí está enamorada de su pareja (Raúl Peralta). Igual que de Gala pienso que no, ella sí", señaló, comparando su relación con la de Gala Caldirola, a quien se refirió en tono burlesco en la primera parte del video.

"También sueño con estar casada, pero no me voy a casar con cualquiera por estar casada. ¿Vale? Es un tema que hay que tener dos de frente. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme", dijo sobre la española.

Oriana Marzoli en Algo pasa con Oriana - Mtmad

