Anita Alvarado fue detenida tras golpear a expareja: "Me las he llorado todas por lo que vi en la cárcel"

Anita Alvarado fue detenida la tarde del viernes pasado tras sostener una discusión con su ex pareja, quien habría ido hasta la casa de la ex geisha para buscar a uno de los hijos que tienen en común.

Tras una acalorada discusión frente a Carabineros, la actriz y empresaria le habría propinado una cachetada al padre del menor Judd, según reveló la hija de Anita, Francisca Alvarado.

Ante dicha agresión, la policía procedió a la detención de Alvarado, quien fue trasladada hasta la 36ª comisaría de La Florida y luego a Rondizzoni donde fue liberada recién el día sábado.

En conversación con La Cuarta, Alvarado detalló que no lo pasó nada de bien en la cárcel. "Lo que encontré adentro fue impresionante, con razón el país está así, yo no entendía por qué les tiraban piedras a Carabineros, gendarmes y milicos, ellos están picados", dijo.

"Le dieron una pateadura a un niño flaquito, se turnaban, uno se creía boxeador. Dije que no quería nada para mí, sólo pensaba en denunciar. Me las he llorado todas por lo que vi en la cárcel, los gendarmes tienen complejo de guardias, al final son eso. Yo fui a puro sufrir, no me importaba quedar presa", agregó.

Respecto al incidente con su expareja, Alvarado señaló que "mi ex nunca compartió con él y menos en la semana. Iba cada 15 o 21 días, pidió tuición, se bajó el sueldo… Jamás mi hijo ha dormido con él, y existe otro cuento ahí. El viernes me empezó a insultar en español e inglés, y en un instante dijo 'siempre se pasa por encima de la ley'. Yo le di una cachetada y la policía insistió en que fuera a constatar lesiones.

