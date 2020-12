Oriana Marzoli repasa sus polémicas en realitys y habla sobre Gala Caldirola

En un nuevo episodio de Algo pasa con Oriana, espacio compartido a través de Mtmad, Oriana Marzoli habló sobre los fantasmas de su pasado, refiriéndose a su paso por los realities chilenos y repasando a figuras como Gala Caldirola.

Sobre esta, la venezolana acusó que "me estaba poniendo unas orejas con unos cuernos de cornuda y me tocó mucho los cojones que me pusieran unas putas orejas de diadema de cornuda. No me sale de las narices. Y menos tú, que has sido una facilona, una easy, como te llamábamos, que estabas detrás de mi ex novio (Luis Mateucci) intentando algo, cuando el tío solo te utilizó para entrar a un reality".

"Cosas que pasan. Ahora me dirán todos 'ay, que envidiosa eres porque ella ha conseguido el amor de su vida. JAJAJÁ. Tiene una hija y está casada con un millonario'. Bueno, lo primero: no tengo todavía la madurez para tener una hija (…) Yo siempre he soñado con tener hijos, pero todavía no. Todavía me considero muy cría para tener una hija por lo tanto esa parte no se la envidio", agregó.

Oriana Marzoli opina sobre el matrimonio de Gala Caldirola

Por otra parte, Oriana Marzoli se refirió al matrimonio de Gala Caldirola con Mauricio Isla. En este sentido, indicó que no se casaría con cualquiera y puso en duda que esté enamorada de su pareja. "También sueño con estar casada, pero no me voy a casar con cualquiera por estar casada. ¿Vale? Es un tema que hay que tener dos de frente. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme", dijo.

"Y segundo: con un tío millonario. Bueno, eso de millonario lo pongo un poco en duda. A ver, a cualquiera le gustaría vivir una vida de millonario, feliz, casado, con hijos y enamorado. Sobre todo enamorado. Yo no puedo entrar en sus sentimientos, yo no sé si está enamorada o no. Yo solo sé que ni yo quiero una hija ni quiero estar casada con ese señor. ¡No gracias! ¡Llévatelo! ¡No lo quiero!", agregó.

