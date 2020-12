Claudia Conserva deja atrás semanas de polémicas y se reinventa lanzando sus propias vitaminas

Este miércoles fue un día especial para Claudia Conserva. Tras semanas de polémicas por la salida de Renata Bravo y Yazmín Vásquez de Milf, la animadora dejó atrás los malos ratos con una inesperada noticia.

La ex Miss 17 aprovechó su vitrina en el programa de TV+ para anunciar el lanzamiento de un producto enfocado en la salud y el bienestar. "Hoy es un día especial! En @milftvmas les cuento porqué! Los espero a las 19:15 en vivo por @tvmas.tv", adelantó en su cuenta de Instagram este miércoles antes de que comenzara Milf.

La conductora contó que desde mayo estuvo pensando en la idea de crear un suplemento de vitaminas para verse y sentirse mejor, ya que reconoce, no siempre come variado y equilibrado, por lo que se pierde nutrientes esenciales.

"Se acuerdan que tiempo atrás yo les decía, 'les voy a contar, ya les voy a contar', porque me decían 'estás distinta, te está cambiando la piel', hacían comentarios, y yo dije, 'no les puedo adelantar nada hasta que llegue el momento en que yo esté segura de que lo probé de noté un cambio, de que me siento mejor y lo voy a compartir cuando llegue ese momento' ¡Llegó!", comenzó explicando.

Para la animadora los cambios que trajo la pandemia fueron un punto de inflexión para ella. "Les voy a contar la verdad de la verdad, esto parte así. A mí me afectó la pandemia mal, al igual que a todos ustedes, pero así mal, de verdad yo me deprimí en mi casa, lloraba, estaba angustiada", señaló.

Claudia Conserva lanza suplemento alimenticio

"Además porque me sentía muy irresponsable conmigo, yo tengo 46 años, ahora en enero cumplo 47 y para ser súper honesta, no me cuido nada. No tomaba vitamina C, no tomaba colágeno, no tomaba muchas cosas que yo cachaba que muchas mujeres sí tomaban después de los 40, incluso antes", agregó.

"Dándole vuelta me puse a estudiar el tema y decidí que iba a crear una fórmula que a mí me dejara tranquila para los cuidados y las necesidades que tiene una mujer como yo, o como ustedes, pero quise probarla primero en mí. Entonces busqué el mejor laboratorio del mundo mundial y de eso no les quepa ninguna duda, porque dije no voy a jugar con mi salud", añadió sobre el proceso de producción.

"Y empecé a estudiar una fórmula y llegué a este producto que les voy a presentar hoy día que me tiene feliz, muy feliz de verdad, este es Zuvavit; vitaminas minerales, proteínas, un suplemento natural", aseguró.

Antes de la primera tanda comercial, Conserva contó que durante meses estuvo trabajando con este laboratorio para crear su propia línea de vitaminas, que además contienen vitamina D, extracto de maqui, colágeno hidrolizado, zins y coenzima Q10.

Ver más

Rutina de zumba para mejorar tu condición física si tienes más de 40 años

Estos tintes de cabello te harán lucir más joven si tienes más de 40 años