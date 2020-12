Critican a Sherlyn por exponer a su bebé en el especial del Día de la Virgen de Guadalupe

Sherlyn se encuentra más feliz que nunca y no ha dejado de compartir las imágenes más tiernas al lado de su primogénito. La actriz está muy ilusionada porque será la primer temporada navideña que pasará como mamá y desde hace unas semanas, ha preparado todo para que el pequeño André sea muy feliz.

Eso sí, la pandemia de COVID-19 ha cambiado los planes de todos, provocando que las celebraciones no puedan ser en grande como siempre. Dentro de las medidas que se han tomado en la Ciudad de México para evitar aglomeraciones está el cierre de la Basílica de Guadalupe, a unos días de la celebración del Día de la Vírgen.

Como cada año se transmitirá un especial a puerta cerrada en el que los famosos, incluyendo a Sherlyn, le cantarán las mañanitas y le rendirán tributo a la "Morenita del Tepeyac".

La actriz reveló en entrevista con Despierta América que el próximo 12 de diciembre aparecerá junto a su bebé cantándole a la Virgen, lo cual sin duda representa una gran emoción para ella.

“Su primer programa de televisión como tal en el que haya salido a grabarlo. Las Mañanitas de la Virgen será su debut, aunque como pueden ver ya tiene ganas de platicarles él también”, expresó.

Eso sí, en redes sociales no han perdido la oportunidad de criticarla ya que algunos consideran que es un acto egoísta y pretencioso exponer así a un niño que apenas tiene 6 meses de nacido.

"Me tiene harta, hasta el la sopa sale con el bebé. qué necesidad de traerlo por todos lados", "Es totalmente fuera de lugar exponerse y a su bebé q irresponsable", "Que mal nadie le dice que no arriesgue a su bebé". "¿Por qué esta mujer a fuerzas quiere estar exhibiendo así al bebé?". "Eso de q traiga a su niño de aqui para alla, q con su embarazo y nacimiento se haya puesto a dar notas Y a hacer cosas q antes no hacia pues deja mucho q decir de ella", fueron algunos de los comentarios.

En medio de las críticas, también estuvieron quienes la defendieron, asegurando que ella ha sido una madre amorosa y responsable y que nadie debería opinar de su vida.

"Ella es muy espiritual y quiso cantar con Andre en brazos como símbolo de agradecimiento, ustedes no saben que fue lo que sucedió durante el parto", "ella es muy espiritual y quiere cantar con su hijo en brazos como símbolo de agradecimiento.", "ella sabe lo que hace, no tienen por qué dudar de la forma que cría a su bebé".

Por supuesto también están quienes cuestionan la organización del evento ya que sólo confunden a la gente, en medio de las elevadas cifras de contagios en el país.

"Que no se supone que no habrá acceso para nadie !!!! Dónde queda el protocolo", "No que ese día se cerraran las puertas de la basílica sean parejos no por que sean artistas ellos si puedan entrar", expresaron.

La Vírgen de Guadalupe es muy importante para Sherlyn por lo que poco después de que nació su bebé, lo llevó ante ella para recibir su bendición.

Sherlyn embarazada - Instagram

“Yo le pedí a la Virgen muchísimo ser mamá, muchísimo, muchísimo. Entonces cuando nació André, de los primeros lugares a los que salió de la casa, fue literal a la Basílica. Fuimos mi mamá y yo, llegamos, nos bajamos, cubreboca, careta, todo, a enseñárselo a la Virgen y decirle madre aquí está mi hijo”, recordó.

La noticia de su embarazo tomó por sorpresa a muchos, pues la actriz anunció que había decidido ser madre soltera, mediante una inseminación artificial ¡Ahora, le ha demostrado a todos que es la mejor mamá!

A pesar de las especulaciones y cuestionamientos, Sherlyn ha mantenido una gran sonrisa y un brillo en los ojos

Más de este tema

Sherlyn muestra nuevas imágenes de su bebé y todo apunta a que será idéntico a ella

Sherlyn presume su tonificado abdomen a pocos meses de dar a luz

El secreto de Sherlyn para perder más de 10 kilos a solo un mes de dar a luz

Te recomendamos en video