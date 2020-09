Sherlyn muestra nuevas imágenes de su bebé y todo apunta a que será idéntico a ella

Han pasado cuatro meses desde que Sherlyn se convirtió en madre de su primer hijo, André, y la actriz se encuentra disfrutando al cien por ciento su faceta de madre. Así lo demuestra con cada publicación que realiza en su cuenta de Instagram.

En una de sus publicaciones más recientes, compartió una imagen del pequeño, quien cada vez está más grande y está adoptando un gran parecido a la reciente madre.

El bebé de Sherlyn se roba las miradas de los fanáticos

La fotografía fue tomada justo después de que la famosa llevara a André a su primer día de playa.

“¡Hola amigos! ¿Qué creen? fui a la playa y me gustó mucho (No se fijen en mi barriguita, con esta cuarentena he tomado mucha leche”, compartió la actriz a través de la cuenta de Instagram creada para el pequeño.

Con tan solo 4 meses de edad, el pequeño ya cuenta con más de 380 mil. La publicación superó los 44 mil likes y obtuvo más de 400 comentarios.

Sherlyn ha cautivado a sus fanáticos con cada una de las publicaciones que realiza desde que tuvo a su bebé.

Los fanáticos no solo están encantados con el pequeño André, sino que han quedado impactados con el impresionante cambio físico que ha tenido la artista.

Recientemente, sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores con una foto en la que mostró su plano abdomen mientras meditaba en medio de la naturaleza.

