Sherlyn presume su tonificado abdomen a pocos meses de dar a luz

La felicidad por el nacimiento de su ansiado pequeño parece haberle caído de maravilla a Sherlyn González. A pocos meses después de dar a luz, ya luce una figura envidiable.

A pesar de que el aspecto físico no haya sido su prioridad en este tiempo, donde está disfrutando a André lo más posible, sí que le ha sacado provecho a los beneficios de la lactancia materna.

Hace unos meses la protagonista de la serie juvenil Clase 406 aseguró que este ha sido un factor fundamental para perder hasta 13 kilos y acercarse a su figura anterior al embarazo.

"Sí me eché mis 13 kilos… También me da igual, Isa. Estoy siendo como muy agradecida con el cuerpo", explicó en ese entonces en una entrevista con Isabel Lascurain, conforme con VIX.

Ahora, Sherlyn le dio un descanso a sus fotografías de maternidad para alardear de su silueta a tres meses de la llegada de su primogénito y cómo de a poco, su abdomen va luciendo igual de plano que siempre.

Sherlyn con André. - Instagram

En la imagen, la mexicana de 34 años aparece al borde una piscina en medio de la naturaleza, llevando un top y pareo largo en blanco, mostrando una apariencia real y natural sin temor a los malos comentarios.

"Un respiro para agradecer todos los cambios que se dieron desde que me convertí en mamá, y sin duda, estos 3 meses han sido los mejores de mi vida", escribió la también cantante en la publicación.

Sherlyn comparte sus secretos

Del mismo modo, aprovechó la ocasión para revelar los trucos que han llevado a acaparar la admiración y sorpresa por su físico en tan poco tiempo.

"Hice lactancia materna exclusiva, cargar mucho a André y (tomar) mucha agua. Todavía no me han dado ganas ni tiempo de hacer ejercicio, ni de hacer dieta, me da mucha hambre la lactancia y se me antoja casi puro carbohidrato", finalizó.

